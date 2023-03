Die Netto-Filiale in Niedersprockhövel, die im vergangenen Jahr dreimal überfallen worden ist.

Öffentlichkeitsfahndung Netto-Überfälle in Sprockhövel: Polizei sucht diesen Mann

Sprockhövel. Drei Monate nach dem dritten Überfall auf die Netto-Filiale in Sprockhövel setzt die Polizei nun auf Öffentlichkeitsfahndung. Hier das Täterfoto.

Drei Überfälle auf die Netto-Filiale im vergangenen Jahr haben die Menschen in Niedersprockhövel in Atem gehalten, die Fahndung der Polizei nach den Tätern verlief jedes Mal im Sande. Nun wenden sich die Ermittler der Kreispolizei Ennepe-Ruhr mit Bildern der Überwachungskamera an die Öffentlichkeit. Wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Polizei gibt Bildmaterial heraus

Ob es am 14. und 20. Oktober und dann noch einmal am 7. Dezember jeweils in den Abendstunden immer dieselben Täter waren oder nicht, ist bis heute nicht geklärt. Auf jeden Fall weisen die Überfälle auf die Netto-Filiale in Niedersprockhövel Ähnlichkeiten auf. Nun hat die Polizei die Informationen zur Tat vom 9. Dezember aufbereitet und gibt Bildmaterial zur Fahndung heraus.

Genaue Beschreibung des Täters

Dieses Foto machte die Überwachungskamera am 7. Dezember 2022 in der Netto-Filiale in Sprockhövel. Wer kennt diesen Mann? Foto: Kreispolizei EN

Die Tatzeit war von 19.55 bis 20 Uhr, der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 175 Zentimeter groß, kräftige Figur, weiße Sturmhaube, Sonnenbrille, schwarzer Kapuzenpullover (Marke Nike) mit roten und weißen Applikationen, graue Jogginghose, schwarze Schuhe, ein grauer Handschuh an der rechten Hand. Der Täter führte ein Messer mit sich, wahrscheinlich ein Küchenmesser. Unter Vorhalt dieser Waffe hatte der Täter unmittelbar nach Erscheinen in der Filiale die Einnahmen aus der Kasse gefordert. Anschließend floh er mit der Beute in unbekannte Richtung,

Eingriff in Persönlichkeitsrechte

Nun fragt sich, warum es fast drei Monate gedauert hat, bis die Polizei mit den Bildern an die Öffentlichkeit tritt, wo doch die Hoffnung auf Aufklärung mit zunehmendem Zeitabstand wahrscheinlich schwindet. „Die Veröffentlichung solcher Fotos ist der stärkste Eingriff in das Persönlichkeitsrecht, das auch ein Tatverdächtiger hat“, sagt Polizeisprecherin Sonja Wever. Erst wenn alle anderen Ermittlungsansätze gescheitert sind, sei dieser Weg erlaubt.

