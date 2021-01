Nachfrage nach Notbetreuung in Sprockhövels Kitas sinkt

Der Bedarf an Notplätzen für die Kita-Betreuung in Sprockhövel ist zu Beginn des verschärften Lockdown am Montag zurückgegangen.

Sprockhövel Vor Weihnachten lag die Auslastung der Betreuungseinrichtungen noch bei insgesamt 75 Prozent.

Die Auslastung der Kindertageseinrichtungen in Sprockhövel im Rahmen der Notfallbetreuung ist in den letzten Tagen rückläufig, informiert die Stadtverwaltung. Lag sie kurz vor Weihnachten noch bei rund 75 Prozent, so ist die Zahl der beantragten Notfallplätze seither zurückgegangen und liegt aktuell am ersten Tag des verschärften Lockdown bei rund 50 Prozent.

Erleichterung bei der Stadtverwaltung

"Der Appell an die Sprockhöveler Familien, im Sinne der Kontaktreduzierung die Kinder weniger oder gar nicht in die Betreuungseinrichtungen zu schicken, ist durchaus auf fruchtbaren Boden gefallen", sagt Geschäftsbereichsleiterin Evelyn Müller. In den drei städtischen Einrichtungen konnten bemerkenswerte Rückgänge beobachtet werden. In der Natur-Kita Schee (111 Plätze) sind nach Angaben der Stadt 47 Notplätze von den Eltern angefragt, aber dann nur 35 genutzt worden. In der Musik-Kita Gedulder Weg (65 Plätze) sind 34 Notplätze angemeldet, dann aber nur 23 in Anspruch genommen worden, im KiFaz Hauptstraße (76 Plätze) wurden 27 vorgemerkt, aber nur 16 genutzt.

Verständnis für berufstätige Eltern

Ähnlich verhalte es sich bei den Einrichtungen der anderen Träger. Aber es soll kein Missverständnis entstehen: "Wir haben großes Verständnis für Eltern, die berufstätig sind und dringend auf die Notplätze angewiesen sind", sagt Müller. Für diese Gruppe seien die Notplätze gedacht.