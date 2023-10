Der Rewe in Sprockhövel Haßlinghausen war nach der Sprengung eines Geldautomaten knapp zwei Wochen geschlossen. Jetzt geht es weiter.

Einkaufen Nach Automatensprengung: Rewe in Haßlinghausen öffnet wieder

Sprockhövel. Ende September wurde der Geldautomat am Rewe in Sprockhövel gesprengt. Der Markt in Haßlinghausen wird stark beschädigt. Nun öffnet er wieder.

Die Zeit des Wartens ist vorbei: Nach der Sprengung des Geldautomaten am Rathausplatz in Haßlinghausen, ist der Rewe-Markt seit Mittwoch (11.10.) wieder geöffnet. Die Verwüstungen und Schäden, die durch die Sprengung am Markt entstanden waren, hatten große Ausmaße. Deshalb dauerte es knapp zwei Wochen bis der Supermarkt nun wieder öffnen konnte.

„Mit Hilfe der Architekten, der Handwerksfirmen, der Rewe Dortmund, der Stadt Sprockhövel und ganz besonders unseres Team können wir in Rekordzeit den Markt wiedereröffnen. Unser ganz herzlicher Dank gilt allen Vorgenannten, ohne die das nicht möglich gewesen wäre.“, schreibt die Rewe Lenk OHG.

Von Kunden habe man einen „überwältigenden“ Zuspruch erfahren. „Das hat uns wirklich gut getan und uns alle angetrieben.“ Nur Kleinigkeiten würden jetzt noch nicht funktionieren. Zum Beispiel fehlt noch eine neue Tür für den Getränkemarkt. Derzeit ist der Markt nur über den Haupteingang erreichbar. Leergut wird händisch angenommen, bis die neuen Automaten aufgestellt werden können. Und noch heute soll auch noch fehlende Ware geliefert werden.

Auf einen neuen Geldautomaten habe man aber verzichtet. „Dafür kann man sich ab einem Einkauf von 10 Euro eine Summe von 200 Euro kostenlos auszahlen lassen“, so Lenk.

