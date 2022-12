Die Polizei hofft auf Zeugen, die Mittwochfrüh einen Unfall mit Fahrerflucht am Forstweg in Sprockhövel beobachtet haben.

Verkehrsunfall Lkw-Fahrer richtet in Sprockhövel Schaden an und flüchtet

Sprockhövel. Ein Frau hat beobachtet, wie ein Lkw-Fahrer in Sprockhövel morgens bei einem Fahrmanöver schweren Sachschaden anrichtete. Der Mann wird gesucht.

Am vergangenen Mittwoch ereignete sich um kurz vor 6 Uhr in der Frühe am Forstweg in Sprockhövel eine Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der Fahrer versuchte, mit seinem Lkw von der Straße Forstweg in den Brockenberg abzubiegen.

Fahrer inspizierte seinen angerichteten Schaden

Aufgrund der Länge des Fahrzeuges habe sich dies schwierig gestaltet, so dass er bei seinem Fahrmanöver den Telefonkasten und einen parkenden Pkw touchierte. Es entstand dabei Sachschaden. Der Fahrzeugführer sei im Anschluss ausgestiegen und habe den Schaden begutachtet, dann entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den vom ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Er flüchtete über die Gevelsberger Straße in Richtung Haßlinghausen.

Personenbeschreibung liegt vor

Es soll sich um einen Sattelzug mit Auflieger gehandelt haben. Der Auflieger hatte eine helle Plane. Der Fahrzeugführer wird so beschrieben: Männlich, etwa 180 cm groß, 40 bis 45 Jahre alt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte unter 02324 9166 6000.

