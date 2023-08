Lkw brennt auf A43 bei Sprockhövel: Sperrung aufgehoben

Sprockhövel. Auf der A43 bei Sprockhövel hat in der Nacht die Zugmaschine eines Gefahrguttransporters gebrannt. Die Autobahn war bis zum Morgen gesperrt.

Ein brennender Lkw hat einen großen Feuerwehreinsatz auf der A43 bei Sprockhövel verursacht. Wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen berichtet, stand gegen 23.30 Uhr auf Höhe des Rastplatzes Scherenberg in Fahrtrichtung Wuppertal die Zugmaschine eines Gefahrguttransporters in Flammen.

Auf Höhe des Rastplatzes Scherenberg befand sich ein Gefahrguttransporter, dessen Zugmaschine beim Eintreffen der Feuerwehr in voller Ausdehnung brannte. Foto: Feuerwehr

Mehrere Trupps der Feuerwehr waren stundenlang im Einsatz und konnten verhindern, dass sich das Gefahrgut – es handelt sich um mehrere Tonnen Naphthalin – Feuer fing. Die Einsatzkräfte kontrollierten fortlaufend die Temperatur des Tankbehälters mit einer Wärmebildkamera. Es sei zu keinem Austritt des Gefahrstoffs gekommen.

A43 war zunächst in beide Richtungen gesperrt

Die A43 war in der Nacht zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt, später blieb nur die Sperrung in Richtung Wuppertal bestehen.

Ein Fachunternehmen wurde mit der Bergung der ausgebrannten Zugmaschine und des Aufliegers beauftragt. Die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn dauerten bis zum Morgen. Seit 6.10 Uhr sind sind alle Fahrspuren der A43 wieder freigeben. (red)

