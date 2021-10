Lions Adventskalender: In Sprockhövel winkt eine Reise

Sprockhövel. Das Hilfswerk des Lions Club Herbede-Sprockhövel vertreibt ab heute wieder seinen Adventskalender. Hauptpreis ist ein Reisegutschein.

Einen neuen „Kalender zum Advent“ vom Hilfswerk des Lions Club Herbede-Sprockhövel gibt es ab heute, 15. Oktober, zu kaufen. Es gibt ihn zum Preis von fünf Euro beispielsweise im AVU Treffpunkt, im Blumenhaus Teich, bei Brillen Brandes, in „Der Buchladen“, bei Elektro Schöneborn, im GuFit, bei der Weinmühle, bei Lotto Eickermann, in der Bären Apotheke, in der Rosen Apotheke, bei Physiotherapie Vanderborcht, im Raiffeisenmarkt Haßlinghausen, beim TV Haßlinghausen (Herr Flügel), im Café Stolte und bei der Wodantaler Landbäckerei in Herzkamp. Verkaufsschluss ist der 30. November.

Mit dem Adventskalender unterstützt das Hilfswerk des Lions Clubs seit 17 Jahren die regionale Jugendarbeit. Unter anderem kommt der Reinerlös regelmäßig dem Mitmach-Zirkus zu Gute, der dieses Jahr zwar wegen Corona ausgefallen ist, aber im kommenden Jahr nachgeholt wird. Auch an die Sanierung der Zwiebelturmkirche, den SC Obersprockhövel, die TSG und die Grundschule Haßlinghausen ist zuletzt Geld aus dem Kalenderverkauf geflossen.

Und auch die Kalender-Käufer haben etwas davon: 40 Sprockhöveler Geschäftsleute, Restaurants und Kreditinstitute haben Preise im Gesamtwert von rund 8000 Euro für den Adventskalender gestiftet. Hauptgewinn ist in diesem Jahr auch wieder ein Reisegutschein im Wert von 2000 Euro.

Veröffentlicht werden die Gewinnzahlen ab dem 1. Dezember in der WAZ und auf der Homepage des Lions Club Herbede-Sprockhövel unter www.lions-herbede-sprockhoevel.de.

