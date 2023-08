Kunststoffgestank: Feuerwehr Sprockhövel rückt aus

Sprockhövel. Donnerstagnachmittag folgte die Feuerwehr Sprockhövel einer penetranten Geruchsspur im Bereich Wuppertaler Straße. Was die Ursache war.

Am frühen Donnerstagmorgen (24.8.) wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 2.46 Uhr zur Nockenbergstraße alarmiert. Dort brannte ein Silageballen. Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem Rohr unter Atemschutz. Später erfolgte noch ein Einsatz wegen penetranten Brandgeruchs.

Anwohner schlagen Alarm

Das Brandgut wurde dabei auseinandergezogen, um alle Glutnester zu erreichen. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet. Am Nachmittag meldeten Anwohner gegen 16.20 Uhr an der Wuppertaler Straße und am Breloer Weg einen Geruch nach verbrannten Kunststoffen. Die Umgebung und ein ansässiger Gewerbebetrieb wurden durch die Einsatzkräfte kontrolliert.

Keine Ursache ermittelt

Messungen der Feuerwehr brachten keine Erkenntnisse; die Ursache des Geruchs, der durch die Einsatzkräfte auch nicht mehr wahrzunehmen war, konnte nicht geklärt werden. Der Einsatz endete für den ausgerückten Löschzug nach circa 45 Minuten.

