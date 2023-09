Kranker junger Mann aus Sprockhövel wird vermisst

Sprockhövel. Malte Moritz G. aus Sprockhövel wird seit Sonntag vermisst. Er braucht dringend Medikamente, die Polizei sucht fieberhaft. Wer hat ihn gesehen?

Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem jungen Mann aus Sprockhövel.

Zuletzt wurde Malte am Sonntag gesehen

Der Vermisste heißt Malte Moritz G. und wurde letztmalig am vergangenen Sonntag, 10. September, um 22 Uhr von seinen Eltern an der Wohnanschrift gesehen. Er verließ die Wohnanschrift in Sprockhövel mit unbekanntem Ziel. Der Vermisste ist auf die Einnahme von lebensnotwendigen Medikamenten angewiesen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in hilfloser Lage befinden könnte.

Bislang nie unangemeldet weg gewesen

Bislang ist der Vermisste niemals unangemeldet von der Wohnanschrift ferngeblieben. Der Vermisste hat Bezüge nach Bochum und könnte sich gegebenenfalls mit einem roten Pkw, Toyota (EN-MG 255), fortbewegen. Wer kann Angaben zum Aufenthalt des Vermissten machen?

Malte Moritz ist männlich, hat braune Haare, eine kräftige Statur, ist 185 cm, Rucksack mit Geldbörse, EC-Karte und Busticket.

