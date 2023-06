Krabbelgruppen in Sprockhövel – welche es wo gibt

Sprockhövel. Sprockhövel bietet in den Stadtteilen Krabbel- und Spielgruppen. Viele sind kostenlos. Ein Überblick über Zeiten, Orte, Preise und Kontakt.

Frischgebackene Eltern finden in Sprockhövel in verschiedenen Ortsteilen Krabbelgruppen und Spielgruppen für die Kinder. Dabei kommt natürlich auch der Austausch der Eltern nicht zu kurz. Eine Übersicht:

Haßlinghausen

Eine Eltern-Kind-Spielgruppe für Kinder im Alter von einem bis drei Jahre trifft sich wöchentlich im Evangelischen Familienzentrum, Am Kindergarten 14. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Treffen sind immer dienstags von 14.30 bis 16 Uhr. Anmeldung: 02339 2953.

Niedersprockhövel

Die Stadt Sprockhövel organisiert das Baby-Café für Babys bis zehn Monate. Das kostenlose Angebot findet immer mittwochs von 9.15 bis 10.45 Uhr im Jugendzentrum an der Eickerstraße 23 statt. Anmeldung: 0152 53859447.

Das Müttercafé Muki der Caritas richtet sich an Schwangere und Mütter mit Kindern bis drei Jahre. Das kostenlose Café findet immer donnerstags von 9.30 Uhr bis 11 Uhr an der Von-Galen-Straße 7 statt. Anmeldung: 02324 569 90 20 oder per Mail an sb-hattingen@caritas-en.de.

Vom Familienzentrum KiFaz Miteinander gibt es eine Spielgruppe für Ein- bis Dreijährige. Die Gruppe trifft sich immer montags von 9 bis 10.30 Uhr im Jugendzentrum an der Eickerstraße 23. Die Teilnahme kostet 25 Euro für zehn Mal. Anmeldung: 0175 3746233.

Hobeuken

Eine Krabbelgruppe für Kinder zwischen acht Monaten und zwei Jahren bietet das Awo-Familienzentrum Blumenhaus, Am Blumenhaus 64. Das kostenlose Angebote findet freitags von 14.30 bis 15.30 Uhr statt. Anmeldung: 02339 6586.

Herzkamp/ Gennebreck

In der Natur-Kita Schee gibt es zwei Angebote. Der Babytreff ist für Kinder ab dem 4. Lebensmonat und findet montags von 8.55 bis 9.55 Uhr an der Elberfelder Straße 38 statt.

An Kinder ab einem Jahr richtet sich die Spielgruppe am gleichen Ort immer montags von 10 bis 11 Uhr. Beide Kurse kosten 25 Euro für zehn Termine. Anmeldung: 0163 7830752.

