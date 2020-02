Kosten im Jugendbereich in Sprockhövel explodieren

Die Kosten im Jugendbereich schießen nach oben. Vor zehn Jahren, so Kämmerer Volker Hoven, betrugen die Ausgaben eine Mio Euro pro Jahr, heute sind es neun. „Schuld daran sind zum einen gesetzliche Vorgaben und zum anderen gesellschaftliche Entwicklungen“, erklärt Evelyn Müller, Geschäftsbereichsleiterin für Jugend, Schule und Soziales bei der Stadt.

Viele Eltern wenden sich ans Jugendamt

Drei Bereiche sind es, die die Kosten in die Höhe treiben: Tagespflege für U-3-Kinder, Inklusion und Hilfe für seelisch behinderte Kinder. Evelyn Müller kennt die Entwicklung seit Jahren, hat miterlebt, wie sich die Gesellschaft verändert hat. Es gebe viele Eltern, die sich an das Jugendamt wenden, weil sie Probleme mit den Kindern haben. Oft stelle auch die Schule die Verbindung zu Fachleuten her. Vom Alter her ist „die ganze Palette von null bis 18 Jahren“ dabei.

Herausnahme der Kindes ist das letzte Mittel

Viele Angebote laufen über die ambulante Hilfe. „Ein Kind aus der Familie zu nehmen, ist das letzte Mittel, kommt auch nicht sehr häufig vor“, sagt Evelyn Müller. Natürlich dann, wenn das Kindeswohl in Gefahr ist, zum Beispiel bei Gewalt in der Familie, Alkohol- oder Drogenabhängigkeit. „Dann entscheidet ein Gericht über die Herausnahme aus dem Elternhaus. Oft werden Kinder aus Sicherheitsgründen für einige Tage aus der Familie genommen, wenn eine Situation eskaliert.“ In Sprockhövel sei die Lage aber nicht mit Großstädten zu vergleichen. Es gelte grundsätzlich die Devise „ambulant vor stationär“. Viele Kinder sind bei Pflegefamilien untergebracht. „Es gibt einen Pflegeelternkreis, der sich in Abständen mit Mitarbeitern des Jugendamtes trifft, um sich auszutauschen. Darüber hinaus sind feste Ansprechpartner immer bei uns im Jugendamt erreichbar.“

Viele Eltern wählen Tagespflege für Kinder

Auch im Bereich der Tagespflege für Kinder im Kindergartenalter hat sich viel verändert. Das ist für Eltern eine Alternative zur Kita, weil sie ihre Kinder lieber in kleinen Gruppen betreuen lassen wollen. Für die Kosten muss laut Gesetz das Jugendamt aufkommen, die Eltern müssen – so wie im Kindergarten – anteilig die Kosten mittragen.„Im Jahr 2005 hatten wir vier Kinder unter drei Jahren in der Tagespflege, 2020 sind es 70 U-3-Kinder in dieser Betreuungsform.“

Inklusion verschlingt viel Geld

Der zweite Bereich, der richtig viel Geld kostet, ist die Inklusion. Jedes Kind hat mittlerweile ein Recht darauf, in einer Regelschule unterrichtet zu werden. Dafür gibt es die Integrationshelfer, speziell ausgebildete Sonderpädagogen. Da sind unter anderem Kinder mit Autismus oder Konzentrationsschwäche (ADHS). Evelyn Müller: „2016 gab es sieben Kinder in unseren Grundschulen, die während des Unterrichts besondere Betreuung brauchten, 2017 waren es elf und im vergangenen Jahr 39.“ An den beiden Grundschulen Haßlinghausen und Börgersbruch habe man sich – für ein Probejahr seit Sommer 2019 – für eine Pool-Lösung entschieden. Dort sind jetzt zwei Sonderpädagogen im Dauereinsatz.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder

Dann gibt es noch einen weiteren kostenintensiven Bereich. Das sind die Kinder, bei denen ein Arzt oder Psychologe bescheinigt hat, dass sie „seelisch behindert“ sind. Dafür ist gesetzlich die „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ vorgesehen. 2019 rechnete das Jugendamt mit 60 Kindern, es waren aber 67, die Hilfe brauchten. Bei der ambulanten „Hilfe zur Erziehung“ ging man von 59 Minderjährigen aus, es waren aber 68. Das alles sind die Kostenfaktoren, die für eine Stadt kaum im Voraus zu kalkulieren sind.

INFO



Es gibt viele Gründe, warum der Jugendbereich so viel Geld verschlingt. Außer den gesetzlichen Vorgaben sind es gesellschaftliche Veränderungen. Viele Eltern würden ihrem Erziehungsauftrag nicht mehr gerecht, sagt das Jugendamt.

Es fehlten gemeinsames Mittag- oder Abendessen, Strukturen im Leben, die für die „kleinen Seelen wichtig sind, ihnen Halt und Sicherheit geben.“ Auch klare Grenzen, was die Reizüberflutung durch Handy, Internet und Fernsehen betreffe, würden in vielen Familien nicht mehr gesetzt. Die aber brauchten Kinder und Jugendliche dringend. Sonst können sie nicht gesund aufwachsen.