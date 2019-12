Nach mehr als 15 Jahren endet eine Konzert-Institution in Sprockhövel: Die Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen muss ihr für diesen Freitag geplantes Gospelkonzert absagen. Mehr noch: „In der Vorweihnachtszeit wird es in Zukunft keine Konzertveranstaltung unseres Vereines mehr geben“, sagt Anja Pielorz, stellvertretende Vorsitzende. Sie erklärt, wie es zu diesem Schritt kam und wie es bei der Krebshilfe weitergeht.

Zu wenige Karten für Benefizkonzert der Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen verkauft

In der Zwiebelturmkirche sollte am Nikolaustag Janice Harrington mit ihrer Band und dem Gospelchor Adendorf auftreten. Dazu wird es nun nicht kommen. Als Grund für die Absage gibt die Krebshilfe den viel zu geringen Kartenvorverkauf für die Benefizveranstaltung an.

WAZ-Home Karten können zurückgegeben werden Diejenigen, die bereits eine Karte für das Konzert mit Janice Harrington am 6. Dezember haben, können die Karte bis zum Ende des Jahres in der Volksbank-Filiale zurückgeben, wo die Karte gekauft wurde. Der Verein freut sich aber auch darüber, wenn die gekaufte Karte als Spende für die Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen in den Händen des Besitzers verbleibt. Mehr über die Krebshilfe gibt es auf www.krebshilfe-sprockhoevel.de. Erreichbar ist der Verein unter info@krebshilfe-sprockhoevel.de.

Seit mehr als 15 Jahren sind die Konzerte zugunsten krebskranker Patienten einer der Anker der Krebshilfe. Um die 2000 bis 2500 Euro konnte der Verein dort durchschnittlich für den guten Zweck sammeln. „Bis auf zwei Abende waren wir mit 400 Besuchern immer ausverkauft“, betont Anja Pielorz.

Gospelsänger Tyndale Thomas extra eingeflogen

Warum es in diesem Jahr nicht läuft, könne sie sich nicht erklären. Trotz Unterstützung und Werbung für die Veranstaltung habe man nur etwa 50 Karten verkaufen können. „Weil wir merken, dass wir ins Minus rutschen, müssen wir jetzt die Reißleine ziehen“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende die Entscheidung zur Absage.

In den vergangenen Jahren sei es schwieriger geworden, mit den Konzerten genügend Menschen zu erreichen. „Als wir angefangen haben, gab es so etwas wie Gospelkonzerte hier noch nicht“, sagt Pielorz. Sie erinnert sich an Zeiten, als zum Beispiel Gospelsänger Tyndale Thomas, der damals in England lebte, extra für das Konzert in Sprockhövel eingeflogen wurde. „So etwas kann man heute nicht mehr bezahlen.“

Kosten für Konzerte sind gestiegen

Denn die Kosten seien stetig gestiegen. Die Krebshilfe zahlt für Licht- und Tontechnik, Nutzungsgebühren für den Kirchenraum, die Gema, Heizkosten und Catering. Zudem treten auch die Künstler nicht umsonst auf. „Sie machen einen guten Preis, weil es für den guten Zweck ist. Aber wir arbeiten mit Profimusikern, die leben davon und das ist völlig in Ordnung, dass sie bezahlt werden müssen“, korrigiert Pielorz den Irrglauben, bei einem Benefizkonzert gebe es keine Gage.

Jetzt steht die Krebshilfe in Konkurrenz zu vielen anderen Konzerten in der Vorweihnachtszeit. Deshalb hat der Vorstand entschieden, die erfolgreiche Reihe zu beenden. Aber: Die Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen ist weiter aktiv. „Es ist an der Zeit, neue Wege zu gehen und sich andere Veranstaltungsformate zu überlegen“, kündigt Pielorz an.

Krebsgeschichten und Frühschoppen laufen weiter

Weitergehen soll es 2020 mit der Reihe „Krebsgeschichten“. Auch den maritimen Frühschoppen wird es wieder geben und die Kunstaktion mit der Sparkasse. Zudem freut sich die Krebshilfe über zwei größere Spenden, die sie in Kürze erhalten wird: Die Schüler des Hattinger Gymnasiums in Holthausen haben bei einem Spendenlauf mehrere Tausend Euro erlaufen und auch das Palliativnetzwerk Ennepe-Ruhr hat eine Spende angekündigt.

Mit dem Geld unterstützt der Verein Krebspatienten aus Sprockhövel, Hattingen, aber auch umliegenden Städten. So sei ein wichtiger Ansatz die finanzielle Unterstützung bei psycho-onkologischen Therapien. Weil die Praxen mit Kassenzulassung lange ausgebucht seien, ermöglicht die Krebshilfe auch die Therapie bei anderen qualifizierten Therapeuten, für die die Krankenkassen nicht zahlen.

Krebshilfe erfüllt Herzenswünsche

Außerdem erfüllt die Krebshilfe immer wieder Herzenswünsche. Wie beim bisher jüngsten Patienten – einem fünfjährigen Kind, das so gern in einem Hochbett schlafen wollte. Bevor der kleine Patient starb, ging sein Wunsch in Erfüllung: Die Krebshilfe kaufte das Hochbett. Einem anderen Kind, das durch den Krebs ein Bein verloren hatte, bezahlte der Verein den Umbau seines Fahrrads. Und auch Angehörige von Patienten fängt die Krebshilfe auf. Wie die Tochter, der nach dem Tod der Mutter eine Therapie ermöglicht wurde. Diese wichtige Arbeit geht weiter – auch ohne die Einnahmen aus den Gospelkonzerten.