Am Freitag findet auch in Sprockhövel ein Klimastreik vor dem Rathaus statt. Die Grünen aus Sprockhövel solidarisieren sich mit „Fridays for Future“ (hier das Foto einer entsprechenden Demo in Wesel).

Klimastreik „Klimastreik“ am Freitag vor dem Rathaus in Sprockhövel

Sprockhövel. Am kommenden Freitag soll es auch in Sprockhövel einen „Klimastreik“ von „Fridays for Future“ vor dem Rathaus geben. Die Grünen unterstützen das.

Am 23. September gehen erneut weltweit zahlreiche Menschen und Organisationen gemeinsam mit der Bewegung „Fridays For Future“ auf die Straße, um für einen raschen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, eine grundlegende Verkehrswende und die Entlastung armer Menschen in der Energiekrise zu protestieren.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Grüner Ortsverband solidarisiert sich

Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen Sprockhövel solidarisiert sich mit „Fridays For Future“ und ruft am 23. September ab 12 Uhr zum Klimastreik vor dem Rathaus in Sprockhövel auf. Die Begründung der Grünen: „Der vom Menschen gemachte Klimawandel stellt uns vor enorme Herausforderungen. Wenn es uns nicht gelingt, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen, droht eine nie da gewesene Klimakrise.“

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Breites Publikum soll angesprochen werden

„Die Folgen des Klimawandels sind für uns alle erlebbar – auch in Sprockhövel. Wir können und dürfen die Augen nicht mehr vor dem Klimawandel verschließen – die Fakten dafür liegen schon seit Jahrzehnten auf dem Tisch!“, betont Bettina Mangold-Beyerle, Ortsverbandssprecherin der Grünen in Sprockhövel. Sie will mit der Versammlung am Rathausplatz ein breites Publikum ansprechen: „Jeder und jede, der oder die friedlich mit uns demonstrieren will und die Werte des Grundgesetzes achtet, ist herzlich willkommen.“

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel