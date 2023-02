Kinder zum Karneval der Nationen in Sprockhövel eingeladen

Sprockhövel. Es gibt Musik und Tanz, Waffeln und jede Menge Kamelle: In Sprockhövel findet an Weiberfastnacht wieder der Karneval der Nationen statt.

Das wird ein buntes Fest: Flüchtlingshilfe Sprockhövel lädt ein zum Karneval der Nationen. Gefeiert wird in Niedersprockhövel.

Im Zuge der Corona-Pandemie ist viel ausgefallen, was für viele Menschen zur Tradition geworden ist. So auch der Karneval der Nationen der Flüchtlingshilfe. In dieser Session wird nun aber wieder groß gefeiert – und zwar am kommenden Donnerstag, Weiberfastnacht (16.2.), im Café „MITeinander“ im evangelischen Gemeindehaus in Niedersprockhövel. Das bunte Treiben am Parthes-Ring 18 beginnt um 16 Uhr.

Fröhlicher Nachmittag mit bunten Kostümen

Die Veranstalter kündigen an, dass es „ein fröhlicher Nachmittag mit lustigen Kostümen für Kinder aus vielen Nationen“! werden soll. Zusätzlich können sich die Kinder bei der Karnevalsfeier auch schminken lassen. Außerdem gibt es Musik und Tanz, Waffeln und jede Menge Kamelle.

Karneval der Nationen am Donnerstag, 16. Februar, 16 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus Niedersprockhövel am Perthes-Ring 18.

