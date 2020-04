Kinder grüßen mit Regenbogenbildern

Alexander und Julian aus Hiddinghausen halten einen ausgemalten Regenbogen von innen an die Gartentür.

Sprockhövel Kinder leiden unter dem verordneten Dauerstubenarrest. Die Aktion "Regenbogen gegen Corona" jedoch beweist Fantasie gegen Langeweile.

Alexander, links, und Julian aus Hiddinghausen halten einen ausgemalten Regenbogen von innen an die Gartentür. Damit haben sie es vielen Kindern gleichgemacht und einen Gruß an alle gerichtet, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht raus können. Bei einem Spaziergang können Kinder so die Regenbogen suchen und zählen - und dabei fststellen, dass es doch eine Menge Kinder sind, die zu Hause bleiben müssen.