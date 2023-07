Kinder bekommen freien Eintritt ins Freibad Sprockhövel

Jonas hatte bei der Eröffnung des Freibades in Sprockhövel Spaß. An diesem Wochenende (22./ 23.7.) gibt es freien Eintritt für alle Kinder

Sprockhövel. An diesem Wochenende ist der Eintritt ins Freibad Sprockhövel für Kinder frei. Der Kinderschutzbund bietet weitere Hilfen für Eltern und Kind.

Kinder können an diesem Wochenende das Freibad in Sprockhövel kostenlos besuchen. Pläne dafür hatte es Anfang Juli schon gegeben. Doch damals fiel die Aktion ins Wasser. Jetzt gibt es den nächsten Versuch:

„Sommerferien und Freibad, das gehört einfach zusammen“, findet Kerstin Lohmann vom Vorstand des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) Ortsverein Hattingen/Sprockhövel. Und genau aus diesem Gedanken war die Idee geboren, den Kindern beider Städte ein Geschenk zum Beginn der Ferien zu machen. Am ersten Juli-Wochenende finanzierte der DKSB daher allen Kindern den Eintritt ins Freibad. Personalmangel und in Folge die Freibadschließung in Sprockhövel sowie eine Schlechtwetterfront durchkreuzten die Pläne.

+++ Kennen Sie unseren Familien-Newsletter? Hier anmelden – und Freizeit-Tipps und vieles mehr erhalten.

In Hattingen wurde das Kartenkontingent in der Folgezeit nach und nach aufgebraucht. Für Sprockhövel ist nun eine Kooperation mit der Stadtverwaltung zugunsten der Kinder zustande gekommen, sodass die Aktion an diesem Wochenende wiederholt wird.

Sollten die bereitgestellten Karten vom Kinderschutzbund aufgebraucht sein, übernimmt die Stadtverwaltung den Eintritt für jedes weitere Kind im Alter bis zu siebzehn Jahren.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Die Förderung solcher Projekte sei eine Herzensangelegenheit. „Jedes Kind sollte eine Chance auf Teilhabe, Bildung und einfach auf Kind sein haben, unabhängig der finanziellen Möglichkeiten der Familie“, erklärt Lohmann. Über das Jahr fördert der Kinderschutzbund so eine Vielzahl an Projekten.

Lesen Sie auch:

Seien es kleine Anliegen, wie im Notfall die kostenlose Bereitstellung einer Erstausstattung aus dem KiBuLa (Second-Hand-Laden vom Kinderschutzbund in Hattingen, Bismarckstraße 72) oder größere Hilfen, wie das Sponsoring vom Ferienspaß, Kunsttherapie für Kinder im Frauenhaus als auch der Verleih vom Avatar Robbi. „Nach seinem ersten Einsatz, ermöglicht Robbi mittlerweile einem weiteren Kind trotz Krankheit die Teilhabe am Schulalltag“, erzählt Lohmann.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Weitere Aktionen, wie ein Selbstbehauptungsangebot in KiTas oder Grundschulen, sind zudem in Planung. Fest im Kalender: der Weltkindertag – für die Feierlichkeiten in Sprockhövel ist bereits eine große Hüpfburg gemietet worden.

Förderanfragen können jederzeit formlos an den Kinderschutzbund per E-Mail unter info@kinderschutzbund-hattingen.de gerichtet werden.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel