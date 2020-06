Keine Corona-Kranken mehr in Sprockhövel

In Sprockhövel ist aktuell niemand an Corona erkrankt.

Für ihr vernünftiges Verhalten während der Corona-Zeit hat Bürgermeister Ulli Winkelmann die Bürger in Sprockhövel am Donnerstagabend gelobt. Die aktuelle Meldung der Kreisverwaltung gibt dem Bürgermeister recht: In Sprockhövel gibt es derzeit - ebenso wie in Breckerfeld, Ennepetal, Wetter und Herdecke, keine Corona-Erkrankten mehr. Die aktuell 21 Erkrankten im Kreisgebiet kommen aus Witten (11), Hattingen (8), Gevelsberg (1) und Schwelm (1).

40 Sprockhöveler sind wieder gesund

Stationär behandelt werden in Krankenhäusern des Ennepe-Ruhr-Kreises zurzeit vier Patienten, einer von ihnen wird intensivmedizinisch betreut, jedoch wird niemand beatmet. Insgesamt 40 Sprockhöveler sind nach einer Corona-Erkrankung wieder gesundet.

Niemand in Sprockhövel an Corona gestorben

14 Menschen im Kreisgebiet sind mit oder an dem Corona-Virus gestorben, darunter keine Person aus Sprockhövel. Die Toten stammen aus Ennepetal (3), Gevelsberg (3), Hattingen (2), Schwelm (2), Wetter (2) und Witten (2).