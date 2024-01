Blick zurück ins Jahr 1996: Franz Beckenbauer in Sprockhövel.

Trauer „Kaiser“ Franz Beckenbauer und seine Spuren in Sprockhövel

Sprockhövel Die Fußball-Welt trauert um „Kaiser“ Franz Beckenbauer – und nicht nur die. Auch in Sprockhövel hat der Weltstar seine Spuren hinterlassen.

Diese Nachricht hat nicht nur die Fußball-Welt im Mark erschüttert: Frank Beckenbauer ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Auch Sprockhövel ist traurig.

Rückblick: Zu Gunsten seiner eigenen Stiftung spielte Franz Beckenbauer 1996 auf dem Gelände des Golf-Clubs Felderbachtal in Sprockhövel eine Golfrunde. Foto: KREIKENBOHM, Udo / Hattingen

Wir schreiben das Jahr 1996, der „Kaiser“ hat ein paar Monate zuvor als Trainer mit seinem FC Bayern den Uefa-Cup gewonnen, als er in die Stadt kommt. Grund ist ein Golfturnier bei Vesper – zu Gunsten der Franz-Beckenbauer-Stiftung selbstverständlich, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzt und Personen unterstützt, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind.

Bei schönem Herbstwetter geht der Weltstar mit Herz auf dem Gelände des Golf-Clubs Felderbachtal auf Frielinghausen seiner Lieblingsbeschäftigung nach der aktiven Karriere nach. Jahre später gibt es Gespräche über eine Wiederholung, die dann aber doch nicht zustande kommt.

Schon als Teamchef des DFB war Franz Beckenbauer Sprockhövel ganz nah. Ende der 1980er-Jahr logierte die Nationalmannschaft bei Spielen in Düsseldorf im Golfhotel Juliana auf Wuppertaler Stadtgebiet, das direkt an Vespers Gelände angrenzt.

