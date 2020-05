Das Jugendzentrum in Niedersprockhövel öffnet wieder - freilich unter Corona-Schutzvorkehrungen.

Jungendhilfe Jugendzentrum in Sprockhövelöffnet wieder

Sprockhövel Es gelten aber die Corona-Schutzvorkehrungen: Begenztes Angebot, Begrenzung bei den Teilnehmern

Das Warten hat für die jungen Menschen in Sprockhövel ein Ende. Ab dieser Woche öffnen sich wieder die Türen des städtischen Jugendzentrums "AS" in Niedersprockhövel. Dies geschieht unter Einhaltung der Corona-Schutzvorkehrungen.

Zunächst keine offenen Angebote

Aus diesem Grund können leider noch keine offenen Angebote stattfinden, und die Anzahl der Jugendlichen, die im Jugendzentrum betreut werden können, muss noch begrenzt werden. Geplant sind nachmittags zwischen 15 und 18 Uhr themenorientierte Angebote, bei denen bis zu sechs Kinder und auch sechs Jugendliche teilnehmen dürfen. Ergänzend wird aufgrund des aktuellen Bedarfs vormittags Unterstützung im Homeschooling angeboten. Hierzu finden vier einstündige Gruppen statt.

Interessierte müssen angemeldet werden

Die Verantwortlichen des Jugendzentrums bitten die Erziehungsberechtigten, ihr Kind bei Interesse telefonisch oder per E-Mail bei den Mitarbeitenden in der Einrichtung anzumelden. Dies kann bei freien Kapazitäten auch kurzfristig geschehen. Falls das gebuchte Angebot von dem gemeldeten Kind nicht wahrgenommen werden kann, bitten die Verantwortlichen um frühzeitige Abmeldung.

Hygienevorschriften achten

Unter Einhaltung der besonderen Hygienevorschriften ist unter anderem auf das Abstandsgebot zu achten. Die Kinder und Jugendlichen werden auf einer Namensliste erfasst. Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ist beim Eintritt in das Jungendzentrum erforderlich. Zu denken ist auch an eine Trinkflasche für das teilnehmende Kind. Für Gespräche rund um die Corona-Problematik steht das Jugendzentrum gerne zur Verfügung: Jugendzentrum Niedersprockhövel Telefon: 02324/591845 E-Mail: jz-niedersprockhoevel@sprockhoevel.de