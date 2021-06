Jugend musiziert: Trompeter aus Sprockhövel holen Preise

Sprockhövel. Lukas Bäumer und Julius Lümmer aus Sprockhövel nahmen am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ teil. Das war trotz Corona möglich – per Video.

Für den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ war in diesem Jahr eine Durchführung in Präsenz aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Eine Teilnahme konnte nur durch die Einreichung eines Videos erfolgen. Zwei Trompetenschüler der Musikschule der Stadt Sprockhövel meldeten sich dennoch für den Wettbewerb an.

Online-Unterricht seit Mitte Dezember

Die Vorbereitungen für diese Herausforderung waren jedoch schwierig, weil der Unterricht ab Mitte Dezember des vergangenen Jahres nicht oder als Online-Unterricht erteilt wurde. Außerdem konnte mit der Klavierbegleitung aufgrund von Vorgaben der Coronaschutzverordnung erst kurz vor dem Erstellen der Videos geprobt werden.

Die Aufnahmen erfolgten in dem neuen Musik- und Videostudio der Musikschule unter professionellen Bedingungen. Der elfjährige Lukas Bäumer spielte ein Programm mit Stücken von Mozart, Snell und Tyndall. Er hat seit zwei Jahren bei dem Trompetenlehrer der Musikschule, Casey Reeve, Unterricht. Julius Lümmer, zwölf Jahre, hat seit fünf Jahren Trompetenunterricht an der Musikschule in Sprockhövel und nahm mit Werken von Daquin, Beethoven, Speer und Gershwin an dem Wettbewerb teil.

Zwei Mal ein dritter Platz

Sie wurden von der Klavierlehrerin der Musikschule, Corina Friesen, am Klavier begleitet. Beide starteten in der Altersgruppe II und erreichten einen 3. Preis. Die Bürgermeisterin Sabine Noll, Fachbereichsleiter Oliver Tollnick und die Musikschulleiterin Annegret Theis gratulieren herzlich zu diesem schönen Erfolg.

Der Wettbewerb gliedert sich in drei Phasen: Zunächst wird er auf Regionalebene ausgetragen, in etwa 140 Regionen Deutschlands. Träger eines ersten Preises auf Regionalebene werden ab Altersgruppe II und einer bestimmten Punktzahl zum jeweiligen Landeswettbewerb „weitergeleitet“ (jeweils eine Deutsche Schule in Nord-, West- und Südeuropa führt ebenfalls einen eigenen Landeswettbewerb durch) und Träger eines „1. Preises auf Landesebene“ ab Altersgruppe III zum Bundeswettbewerb.

