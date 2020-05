In Haßlinghausen sind jetzt die Bürger gefragt

Sprockhövel Das Handlungskonzept für die Mittelstraße fordert auch in Corona-Zeiten eine Berücksichtigung des Bürgerwillens

Die Stadt ruft auf zur Bürgerbeteiligung an dem Handlungskonzept Mittelstraße in Haßlinghausen. Das zentrale Ziel dieses Konzeptes, das in den Jahren 2017 und 2018 erarbeitet wurde, ist es, die verschiedenen Funktionen an der Mittelstraße zu stärken und sie als Ort für den Handel, für die Begegnung und das Wohnen weiterzuentwickeln. Das bedeutet, dass die bislang deutlich vernachlässigte Aufenthaltsqualität für die Bürger entlang der Straße verbessert und auch den Stellenwert der Mittelstraße als zentraler Versorgungsbereich gestärkt werden sollen.

Handlungskonzept bringt Fördermittel

Während der Konzepterarbeitung hatte die Stadtverwaltung bereits neben den Bürgern auch Einzelhändler und Fachbehörden eingeladen, Anregungen in einem größeren Forum einzubringen, die dann auch in die weitere Planung eingeflossen ist. Ein Handlungskonzept ist wichtig, weil es die Grundlage darstellt für finanzielle Förderungen, konkret: Sprockhövel kann mit einem überzeugenden Mittelstraßen-Konzept Unterstützung aus dem Stadterneuerungsprogramm "Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne" beantragen.

Erste Phase beginnt am Nikolaus-Groß-Platz

Das gesamte Projekt ist in mehrere Abschnitte eingeteilt, zurzeit wird nun die erste Maßnahme geplant, es handelt sich dabei um die Umgestaltung des Nikolaus-Groß-Platzes und des Rathausvorplatzes, um so einen barrierefreien Übergang von den Lebensmittelmärkten zur Mittelstraße zu schaffen. Es ist beabsichtigt, insbesondere den Ratshausvorplatz und den Kirchvorplatz bis zum Gemeindezentrum Martin-Luther-Haus neu zu gestalten.

Baumpflanzungen und Sitzgelegenheiten

Vor dem Rathaus sollen Baumpflanzungen mit Sitzgelegenheiten, ein neues barrierefreies Entree zum Rathaus geschaffen werden. Fahrradabstellplätze sollen Voraussetzungen für eine bessere Vernetzung von Rad und Bus schaffen. Boulebahn, Sitzbänke und eine Außengastronomie sollen eine ansprechende Atmosphäre schaffen (Infos: sprockhoevel.de/rathaus/planen-umwelt/zukunftsprojekte).

Die Bürger können nun ihre Ideen und Anregungen bis 18. Mai per E-Mail an planen-umwelt@sprockhoevel.de einreichen, wegen der Corona-Krise ist nur dieser Weg möglich.