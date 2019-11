Hebammen sind der Sicherheitsanker für Eltern und Mangelware

Adina Stracke ist Hebamme in Sprockhövel. Für sie ist es ein Traumberuf, auch wenn es Schattenseiten gibt. Sie erklärt, warum die Angebote für Geburten außerhalb einer Klinik immer weniger werden und berichtet vom engen Personalrahmen auf Entbindungsstationen.

Hebamme als zweiter Berufsweg

Der Weg zum Traumberuf war für Adina Stracke kein geradliniger. Die 37-Jährige entschloss sich, mit 28 Jahren umzusatteln. In ihrem ersten Berufsleben habe sie in einer „echten Männerdomäne“ gearbeitet, heute – als Hebamme – arbeite sie vor allem mit Frauen.

Adina Stracke betreut Frauen vor und nach der Geburt. Foto: Caroline Seidel / dpa

Als Mediengestalterin für Bild und Ton war sie bei der Bundeswehr beschäftigt und viel im Ausland unterwegs, 365 Tage im Jahr abrufbereit. „Ich wollte aber Familie und das ging s o nicht.“ Sie machte ein Berufscoaching. „Da stellte sich dann raus, dass ich Hebamme werden wollte“, erinnert sich die zweifache Mutter. Obwohl sie während eines Praktikums zweifelte als sie „die schlimmste Geburt“ ihres Lebens sah, hielt sie an ihrem Plan fest.

Freiberufliche Hebammen

Sie bekam ihr erstes Kind, machte während der Elternzeit ein weiteres sechsmonatiges Praktikum und schloss die Ausbildung an. Im Januar 2015 eröffnete sie gemeinsam mit Sarah Heller das Hebammenwerk Grüner Weg in Sprockhövel.

Wenngleich Stracke ihren Traumberuf ausüben kann, weiß sie um die vielen Nachteile. Sie und die anderen Hebammen in der Praxis arbeiten freiberuflich. Die Abrechnungen mit den Kassen und die Steuererklärung gehören zum Berufsalltag. „In den letzten drei Jahren gab es bestimmt drei vier Änderungen bei den Abrechnungen. Die Bürokratie schreckt viele ab“, weiß Stracke.

Schwierige Bedingungen auf Entbindungsstationen

Info Kurse und Kontakt Neben Einzelgesprächen finden im Hebammenwerk Grüner Weg auch Kurse statt: Von Schwangerschaftsyoga, über Babymassage bis Trageberatung. Im Sommer haben die Hebammen das erste Mal eine Wochenbettsprechstunde angeboten, um den Hebammenmangel in der Ferienzeit etwas aufzufangen. „Das Angebot sollte eine kleine Lücke schließen.“ Das Hebammenwerk ist erreichbar per E-Mail info@hebammenwerk-gruener-weg.de oder telefonisch unter 02339/ 90 89 288 (Anrufbeantworter). Informationen gibt es auch auf www.hebammenwerk-gruener-weg.de

Doch auch auf einer Entbindungsstation im Krankenhaus seien die Arbeitsbedingungen schwierig. Stracke machte ihre Ausbildung in Witten. Damals wurden dort 2000 Geburten im Jahr verzeichnet. Sie vermutet, dass es mittlerweile mehr seien. Nicht zuletzt, weil immer mehr Krankenhäuser die Entbindungsstationen abschaffen.

Das Problem sei, dass das Personal in den verbleibenden Stationen nicht aufgestockt würde. Drei Frauen in den Wehen wurden in Witten von einer Hebamme betreut. Die „gesündere Alternative zum Kreißsaal“ sei die außerklinische Geburtshilfe, meint Stra cke. Bei Hausgeburten oder in Geburtshäusern könnten die gebärenden Frauen viel besser betreut werden.

Teure Versicherung für Geburten

Nur werden diese Angebote immer rarer. Der Grund: die Kosten für die berufliche Haftpflichtversicherung steigen immer weiter. Bei 9700 Euro im Jahr liegen sie mittlerweile. Aus diesen Kostengründen und weil Stracke ihre kleinen Kinder betreut, hat sie sich entschieden, nur die Vorsorge und Wochenbettbetreuung anzubieten. Erst wenn die Kinder aus dem Haus seien, könne sie sich durchaus vorstellen, auch Geburten zu begleiten.

Heute ist es so, dass in ihre Praxis Frauen kommen, sobald sie wissen, dass sie schwanger sind. Gesetzliche Krankenkassen zahlen werdenden Müttern in einem festgelegten Rahmen sowohl die Besuche beim Gynäkologen als auch bei der Hebamme. Stracke steht den Frauen, die sie betreut, mit Rat und Tat zur Seite. „Wenn eine Frau mich anruft, weil sie ein ungutes Gefühl hat, dann kann sie herkommen und wir hören die Herztöne ab.“ Hebammen seien der „Sicherheitsanker“. Frauenärzte könnten in diesem Umfang nicht betreuen.

Nachbetreuung der Mütter

Nach der Geburt sind die Hebammen ebenfalls für die Eltern und das Neugeborene da: Sabrina Wagner ist mit ihrer 16-monatigen Tochter Lilly zum Gespräch bei Hebamme Sarah Heller. Kennengelernt haben sich die zwei Frauen bei der Rückbildungsgymnastik. „Während der Schwangerschaft hatte ich keine Hebamme und Sarah war mir gleich sympathisch“, erzählt die Mutter. Heute ist sie zum zweiten Mal hier und bespricht mit Sarah das Thema Abstillen. „Wir betreuen bis open End“, meint Stracke. „Frauen haben das Anrecht auf eine Hebamme, solange sie stillen.“

