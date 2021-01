Haus am Quell in Sprockhövel ohne weitere Corona-Fälle

Sprockhövel Das Kreisgesundheitsamt hat nach Testung den Corona-Ausbruch im Altenheim für beendet erklärt.

Über längere Zeit haben die beiden Altenheime in Sprockhövel und darunter besonders das Haus am Quell in Haßlinghausen wegen erhöht auftretender Corona-Fälle beim Kreisgesundheitsamt Schwelm im Fokus gestanden. Jüngste Testungen ergaben jedoch keine Folgefälle mehr. Somit sind die Ausbrüche offiziell für beendet erklärt worden.

Inzidenz im Kreis steigt wieder

Die Zahl der Menschen in Sprockhövel, die mit oder an dem Coronavirus verstorben ist, hat sich die letzten Tage nicht mehr erhöht, sie liegt bei 14. Kreisweit steigt aber erneut die Zahl der Infektionen, innerhalb der letzten 24 Stunden um 82. Sie liegt aktuell bei 6763. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis bei 117,55 (Vortag: 104,9).

https://www.waz.de/staedte/sprockhoevel/den-waz-newsletter-fuer-sprockhoevel-abonnieren-so-gehts-id230094166.html

80 Erkrankte in Sprockhövel

In Sprockhövel sinkt der Inzidenz-Wert, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, er liegt bei 55,44. Von den aktuell 895 an Covid Erkrankten wohnen 80 in Sprockhövel, 12 in Breckerfeld, 59 in Ennepetal, 51 in Gevelsberg, 207 in Hattingen, 30 in Herdecke, 48 in Schwelm, 47 in Wetter und 361 in Witten.