Grünabfall Grünschnittsammlung am Samstag in Sprockhövel

Pünktlich zum nun wieder erlaubten Heckenschnitt gibt es am Samstag, 9. Oktober, die nächste Sammlung von Grünabfall in Sprockhövel. Dessen Annahme erfolgt von 10 bis 14 Uhr an zwei Orten im Stadtgebiet: In Haßlinghausen wird der Grünschnitt auf dem Parkplatz vor der Sporthalle (Anfahrt über die Geschwister-Scholl-Straße) gesammelt. In Niedersprockhövel wird er auf dem Schulhof des Schulzentrums an der Dresdener Straße angenommen.

Aufgrund der Coronapandemie herrschen Maskenpflicht und Abstandsregelung beim Anliefern. Die Autos werden einzeln abgefertigt.

Da sich das Angebot nur an Sprockhöveler Haushalte richtet, wird die Stadt Ausweiskontrollen durchführen. Personen von außerhalb, die im Auftrag eines Sprockhöveler Haushalts Grünabfall entsorgen möchten, müssen den Personalausweis des Sprockhöveler Haushaltsvorstandes bereithalten.

