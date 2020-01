Grüne: Sabine Noll als Bürgermeisterkandidatin nominiert

Ein eindeutiges Votum: In ihrer Mitgliederversammlung haben die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen Sabine Noll zur Kandidatin für das Bürgermeisteramt in Sprockhövel bei nur einer Gegenstimme gewählt.

Noll will Potenziale der Stadt aufzeigen

In der Sitzung hatte sich die Monheimer Kämmerin Sabine Noll mit einer kämpferischen Rede mit ihren Inhalten und Schwerpunkten in der Kommunalpolitik den Mitgliedern der Grünen vorgestellt. Insbesondere stellte sie hier ihre Grundüberzeugung heraus, als Bürgermeisterin alles daran zu setzen, Sprockhövels Potenziale aufzuzeigen und daran zu arbeiten, unter dem Gesichtspunkt der ökologischen Nachhaltigkeit weiter zu entwickeln, „um unsere Stadt zukunftsfähig zu gestalten“. Auf Grund ihrer umfassenden Erfahrungen in Kommunaler Verwaltung, Personalführung, Finanzen und moderne Formen der Bürgerbeteiligung und Transparenz könne sie hier neue Impulse für Sprockhövel setzen und Ideen einbringen, die sie aus anderen Städten mitbringe.

Grüne loben Christdemokratin als Teamplayerin

In der sich anschließenden einstündigen Aussprache stand die Christdemokratin den Mitgliedern umfassend Rede und Antwort. „Nach intensiven Beratungen im Vorfeld ist es uns gelungen, mit Frau Noll eine Kandidatin zu wählen, die alle Fähigkeiten für das Amt der Bürgermeisterin in außergewöhnlichem Maße erfüllt“, sagte die Sprecherin des Ortsverbandes, Bettina Mangold-Beyerle, nach der Bestätigung durch die Mitglieder. „Sie versteht sich als Teamplayer und und möchte mit uns gemeinsam Sprockhövel entwickeln. Wir freuen uns auf einen spannenden Wahlkampf und werden jetzt aktiv auf die Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit unserer gemeinsamen Kandidatin zugehen und um das Vertrauen der Bürger werben.“, so Ortsvereinssprecher Alexander Karsten.

Geschlossenheit für erfolgreichen Wahlkampf

Sabine Noll zeigte sich sehr erfreut über das große in sie gesetzte Vertrauen. „Das zeigt, dass auch die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen geschlossen hinter mir stehen. Und diese Geschlossenheit wird die Basis für unseren Erfolg sein“, sagte Sabine Noll. Ebenso begrüßt die CDU in einem ersten Statement die deutliche Zustimmung der Grünen zur gemeinsamen Kandidatin und freut sich auf einen interessanten Wahlkampf.