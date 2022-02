Großeinsatz: Polizei schnappt Einbrecher in Sprockhövel

In der Firma von Scheven an der Wuppertaler Straße in Sprockhövel ereignete sich in der Nacht auf Montag ein Einbruchversuch.

Sprockhövel. Auf frischer Tat hat die Polizei Einbrecher auf dem Gelände der Firma von Scheven in Sprockhövel ertappt. Ein Tatverdächtiger wurde verhaftet.

Großeinsatz der Polizei bei der Firma von Scheven in Sprockhövel: In der Nacht von Sonntag auf Montag konnte ein Mitglied einer Einbrecherbande gefasst werden, die große Mengen Messing zusammengetragen hatte. Mit Hubschrauber und Spürhund versuchte die Polizei, die übrigen Täter zu finden – vergeblich.

Hunde der Nachbarin schlugen an

Anuschka Striebeck wohnt gleich gegenüber der Einfahrt des metallverarbeitenden Betriebes. Am Sonntagabend gegen 23 Uhr schaute sie sich einen Krimi im Fernsehen an, als plötzlich ihre beiden Hunde anschlugen. „Zuerst dachte ich, die reagieren auf das Geschehen im Film, bis ich dann Geräusche von metallischem Schlagen draußen hörte.“ Sie schaute in der Dunkelheit in Richtung des Betriebs, konnte aber nichts Verdächtiges entdecken. Striebeck registrierte einen geparkten Kleintransporter unmittelbar an ihrem Grundstück, der sich später als Transportmittel der Täter herausstellte.

Um 2 Uhr trifft die Polizei ein

Es muss ein weiterer aufmerksamer Nachbar gewesen sein, der später die Polizei alarmierte, weil er mitbekommen hatte, wie in der Dunkelheit schwere Behälter hin und her getragen wurden. Volker Wullstein, ein Nachbar der Familie Striebeck, wohnt ebenfalls gegenüber der Firma von Scheven an der Brinkerstraße. „Ich bin erst um 2 Uhr von Licht und Geräuschen wach geworden, als hier auf der Straße schon ein massives Polizeiaufgebot eingetroffen war“, berichtet er.

Seniorchef eilt auf das Betriebsgelände

Wullstein ist Seniorchef der betroffenen Firma und brachte das Polizeiaufgebot sofort mit seinem Betrieb in Verbindung. „Sofort bin ich aufs Firmengelände gelaufen, wo die die Einbrecher bereits 32 Pakete mit Messingteilen zur Mitnahme bereit gelegt hatten“, sagt er. Einer der Täter war festgenommen worden, der Polizeihubschrauber patrouillierte über der Innenstadt Niedersprockhövels, um die geflohenen Mittäter zu finden.

Kleintransport der Bande gefunden

Bei der so genannten Nahbereichsfahndung stieß die Polizei auf dem Parkplatz des Lidl-Discounters auf einen Transporter. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei sehr wahrscheinlich um ein wenige Wochen vorher in Hattingen gestohlenes Fahrzeug. Das von Striebeck registrierte Auto wurde als Täterfahrzeug identifiziert und abgeschleppt.

Messing hat hohen Marktwert

Im Einsatz war auch ein Polizeihund. „Trotz intensiver Suche auch mit Wärmebildkamera konnten die Einsatzkräfte keinen der Mittäter fassen“, berichtet Polizeisprecherin Sonja Wever. Zwischen der ersten Wahrnehmung von Anuschka Striebeck und dem Eintreffen der Polizei waren gute drei Stunden vergangen, in denen die Täter offenbar damit beschäftigt waren, hochwertige Messingteile zusammen zu tragen. „So etwas verkauft sich auf dem Metallmarkt sehr gut“, informiert Volker Wullstein. Er zeigt sich im Gespräch mit der WAZ froh, dass der Diebstahl vereitelt werden konnte. „Im Laufe des Vormittags wird in der Firma nun geschaut, ob Schäden entstanden sind und ob doch etwas weggekommenen ist“, sagt er.

