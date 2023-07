Großeinsatz für Feuerwehr Sprockhövel: CO-Alarm im Wohnhaus

Großeinsatz für die Feuerwehr in Sprockhövel. Die ehrenamtlichen Retter mussten am späten Samstagabend ein Haus räumen.

Sprockhövel. Am Samstagabend räumte die Feuerwehr ein Mehrparteienhaus in Sprockhövel. Ein CO-Melder hatte vor einem Kohlenmonoxid-Austritt gewarnt.

Großeinsatz für die Feuerwehr in Sprockhövel: Am Samstagabend (22.7.) wurden zahlreiche Kräfte um 22:17 Uhr zu einem gemeldeten Kohlenstoffmonoxid-Austritt in einem Mehrparteienhaus in der Heidestraße alarmiert. 36 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen rückten zu dem Wohnhaus aus.

Der Meldung nach habe im Dachgeschoss ein CO-Melder angeschlagen und die Gastherme eine Fehlermeldung angezeigt. Die Feuerwehr räumte das Gebäude und ließ die Hauptgasleitung schließen, da ein Geruch nach Gas wahrnehmbar war.

Nach einer intensiven Belüftung verliefen alle Messungen der Feuerwehr und des Energieversorgers negativ. Ein weiterer Betrieb der Gastherme war vorerst nicht mehr möglich. Gegen 23 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

