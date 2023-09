Geldautomat in Sprockhövel gesprengt – Täter auf der Flucht

Sprockhövel. Mehrere Täter haben in der Nacht einen Geldautomaten der Sparkasse in Sprockhövel gesprengt. Erst im Februar war die Filiale neu eröffnet worden.

Weniger als zwei Jahre nach der gewaltigen Sprengung der Sparkassenfiliale in Sprockhövel-Haßlinghausen haben Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (27.9.) erneut einen Geldautomaten in der Mittelstraße 4 gesprengt. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten die Täter nach der Sprengung mit einem schwarzen Auto Richtung Wuppertal, wie die Polizei mitteilte. Ob Geld erbeutet wurde, war zunächst unklar. Auch wie viele Täter beteiligt waren, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, zu Tatverdächtigen oder zum möglichen Fluchtfahrzeug machen kann, kann sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 melden.

Sparkasse in Haßlinghausen: Gewaltige Sprengung im Januar 2022

Erst im Januar vergangenen Jahres hatten Täter versucht, die beiden Geldautomaten der Sparkasse in Haßlinghausen zu sprengen. Die Wucht der Detonation zerstörte nicht nur das gesamte Foyer, sondern auch erhebliche Teile der Kundenhalle. Mehr als ein Jahr mussten Mitarbeiter und Kunden mit einer Übergangslösung leben. Erst seit Februar diesen Jahres hat die Filiale wieder geöffnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel