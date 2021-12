Ein Zeichen für Menschlichkeit: Flüchtlingshilfe, „Café MITeinander“ und die Evangelische Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel stellten das Leiden der Geflüchteten in den Mittelpunkt des Wochenendes.

Flüchtlingshilfe Geflüchtete schildern ihre Seenot bei Aktion in Sprockhövel

Sprockhövel. Die Flüchtlingshilfe, das „Café MITeinander“ und die Evangelische Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel setzen ein Zeichen für Menschlichkeit.

Ahmed, Jonas, Mosoomeh, Lalek – vier Namen und vier Geschichten, die im Rahmen der Eröffnungsperformance der Veranstaltung „Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt!“ eine Rolle spielten. Initiatoren des Projektes sind die Flüchtlingshilfe Sprockhövel, das „Café MITeinander“ und die Evangelische Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel, in deren Zwiebelturmkirche in Niedersprockhövel Ausstellung und Performance inszeniert wurden.

„Wir waren mit 40 Personen im Boot. Neben mir, vor mir – überall waren Menschen. Kinderschreie durchzogen die Dunkelheit“, erinnert sich die 16-jährige Lalek Mirzae an ihr Fluchterlebnis. „Für mich ist es die Erinnerung an einen Alptraum, an das Gefühl von Angst, aber als wir die ersten Lichter endlich sahen, bekamen wir wieder Hoffnung.“

Wir hatten nichts und doch alles

Die Hoffnung und das Sehnen nach Sicherheit waren der Antrieb der vier Geflüchteten, ihre Heimat zu verlassen und sich auf den Weg ins Ungewisse zu machen. Vor fünf Jahren ist Lalek Mirzae aus Afghanistan geflohen und kann das Gefühl des Ankommens noch heute gut nachempfinden. „Wir waren gesund, in Sicherheit – wir hatten nichts und doch alles.“

+++ Sie möchten über Nachrichten aus Sprockhövel auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++

Krieg und die nackte Angst ums Überleben lässt viele Tausend Menschen jedes Jahr ihre Heimat verlassen. Über Land oder gerade über den Wasserweg versuchen sie sichere Häfen zu finden, aber viele erreichen ihr Ziel nie. „Noch dieses Jahr sind rund 1700 Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken“, berichtet Dagmar Schmelzing vom „Café MITeinander“.

„Und genau deswegen machen wir diese Veranstaltung“, ergänzt Ingrid Leukers-Bölicke von der Flüchtlingshilfe Sprockhövel, die in Zusammenarbeit mit Ulrike Hedwig (Choreographie der Eröffnungsperformance) und Pfarrerin Heike Rienermann den Abend organisiert hat.

Interaktiver Brückenbau mit anschließender Performance in der Zwiebelturmkirche in Sprockhövel: „Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.“ Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Die Veranstaltung zog sich über das gesamte Wochenende und begann am Samstag um 16 Uhr mit einem symbolträchtigen „Brückenbau“ vor der Kirche. Im Anschluss wurden innerhalb einer themenbezogenen Performance die Fluchtgeschichten mit musikalischer Untermalung von Christoph Gerhard künstlerisch präsentiert.

Interaktive Mitmach-Aktion „Schiffe falten“

Bis 18 Uhr hatten die Besucher Zeit, sich die Ausstellung anzusehen. Sie umfasste die Installation von etwa 3000 gefalteten Papierschiffen, einem Kunstobjekt von Birgit Feike, Exponate von Hanna Ludwig-Schmidthuber sowie einer Videopräsentation „Lass sie rein“ von Stoppok. Besonderer Höhepunkt, neben der Performance, war die interaktive Mitmach-Aktion „Schiffe falten“.

Am Sonntag folgte ein thematischer Gottesdienst sowie gegen Abend eine Andacht mit Pfarrerin Heike Rienermann. Die Kollekte sowie weitere Spenden wurden für die Seenotrettung Gemeinsam Retten e. V. gesammelt.