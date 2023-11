Gasgeruch in Sprockhövel: Feuerwehr muss zweimal raus

Sprockhövel. Ein Ladenlokal in Sprockhövel musste wegen Gasalarms geräumt werden: Die Feuerwehr hatte gleich zwei dieser Einsätze am Donnerstag. Was geschah.

Die Freiwillige Feuerwehr Sprockhövel schaut auf ereignisreiche Tage mit einigen Einsätzen zurück. Am Donnerstag kam es im Bereich Gevelsberger Straße Kreuzung Stefansbecke zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos. Als die gegen 9 Uhr alarmierte Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, wurde bereits ein verletzter Unfallbeteiligter vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle im Kreuzungsbereich ab und klemmte an beiden Fahrzeugen die Batterien ab.

Mittags in Haßlinghausen

Gegen 11.40 Uhr wurden die Sprockhöveler Einsatzkräfte ein zweites Mal gerufen. In einem Ladenlokal an der Mittelstraße hatten die Mitarbeiter einen Gasgeruch wahrgenommen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle war das Gebäude bereits geräumt. Nach Begehung des Ladenlokals zeigten die Messgeräte der Feuerwehr jedoch kein Gasvorkommen an. Das Versorgungsunternehmen konnte ebenfalls nichts feststellen.

Weiterer Gasgeruch an der Schwelmer Straße

Während des Einsatzes gingen weitere Notrufe aus den Bereichen Schwelmer Straße und Im Lübbering ein. Auch hier konnte kein Gasvorkommen gemessen werden. Eine geruchliche Wahrnehmung war ebenfalls nicht mehr möglich. Das Versorgungsunternehmen führte noch weitere Messungen durch. Für die Feuerwehr konnte der Einsatz gegen 12.30 Uhr beendet werden.

Freitagfrüh zu einem Unfall

Am Freitagmorgen kam es im Kreuzungsbereich Gevelsberger Straße und Stefansbecke erneut zu einem Unfall mit zwei Beteiligten. Gegen 5.45 Uhr rückte die Feuerwehr dorthin aus. Beide beteiligten Personen blieben unverletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und leuchtete sie aus. An beiden Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt.

