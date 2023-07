Blaulicht Gas-Alarmierung in Sprockhövel mit überraschendem Ende

Sprockhövel. Anwohner in Haßlinghausen haben Gasgeruch wahrgenommen. Die alarmierte Feuerwehr Sprockhövel machte dann aber eine überraschende Entdeckung.

Gasgeruch in Haßlinghausen! So lautete die Alarmierung für die Feuerwehr Sprockhövel. Der Einsatz nahm ein überraschendes Ende.

Die freiwilligen Einsatzkräfte wurden am Freitagabend (7.7.) zu einem Wohnhaus an der Rosenstraße in Haßlinghausern gerufen. Anwohner hatten einen gasähnlichen Geruch festgestellt. Die Feuerwehr ging unter schwerem Atemschutz mit Messgeräten ins Gebäude vor. Die Messungen der Feuerwehrleute und anschließend auch die des Energieversorgers verliefen ohne Befund.

Als Ursache wurde ein Müllsack ausgemacht, in dem sich Essensreste befanden und der im Dachgeschoss stand.

Die Feuerwehr war mit 24 ehrenamtlichen Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen rund eine Stunde vor Ort.

Einsatz in Niedersprockhövel

Darüber hinaus wurde die Feuerwehr Sprockhövel in der Nacht zum Samstag (8.7.) zu einem Wasserschaden in einem Wohnhaus an der Hauptstraße gerufen. Die getroffenen Maßnahmen durch den Mieter waren jedoch ausreichend, sodass kein Eingreifen der Feuerwehr notwendig war.

Alarmierung zum Engelsfeld

Am Sonntagmorgen (9.7) brannte ein Container auf dem Betriebsgelände einer Bäckerei an der Straße Engelsfeld. Die alarmierten Einsatzkräfte haben einen schon teilweise gelöschten Brand vorgefunden. Die Nachlöscharbeiten mit einem C-Rohr nahmen nur wenige Minuten in Anspruch.

