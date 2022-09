Gartenfreunde laden zum Saftpressen ein

Sprockhövel. Mit Beginn des Herbstes beginnt die Erntezeit. In Sprockhövel organisieren die Gartenfreunde die Obstpresse für alle mit vielen Äpfeln und Birnen.

Vorbei die Tage unter sengender Hitze. Der Herbst hat begonnen! In Sprockhövel folgt dann jedes Jahr die Einladung der Gartenfreunde Sprockhövel zur Obstpresse in Obersprockhövel.

Telefonische Anmeldung nötig

Am Dienstag, 18. Oktober, wird wieder die mobile Anlage aus Mettmann auf dem Geflügelhof Knippschild, Pötingstraße 1, erwartet, und alle Sprockhövelerinnen und Sprockhöveler, deren Apfel- und Birnbäume sich zurzeit biegen unter der Last ihrer Früchte, können zum Mostpressen vorbeikommen. Vorab wird um telefonische Anmeldung beim Obstpressen-Chef Udo Rapp erbeten, der Mann von der Mosterei in Mettmann ist erreichbar unter 0174 8877800. Er legt die Termine am 18. Oktober fest.

