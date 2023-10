Galerien und Brennerei in Sprockhövel öffnen ihre Türen

Sibylle Oberhoff macht Textilkunst – unter anderem produziert sie Hüte und Kappen. Am Wochenende öffnet sie ihr Atelier in Sprockhövel.

Sprockhövel. Veranstaltungen in Sprockhövel: Von Oktoberfest bis Bauernmarkt gibt es am Samstag (21.10.) und Sonntag (22.10.) unterschiedlichste Angebote.

In Sprockhövel wird an diesem Wochenende herbstlich gefeiert. Und auch künstlerisch gibt es etwas zu entdecken.

Im Rahmen der Aktion WOGA (Wuppertaler offene Galerien) öffnen am kommenden Wochenende auch drei Sprockhöveler Künstlerinnen und Künstler ihre Werkstätten für interessiertes Publikum. Jeweils am Samstag, 21. Oktober, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 22. Oktober, von 12 bis 18 Uhr sind dies Daniela Cardinal mit Malerei (Mettberg 60), der Glaskünstler Udo Unterieser und Sibylle Oberhoff (Textilkunst), Am Strandbad 8, sowie der Maler und Zeichner Boris von Reibnitz in der Artothek, Gevelsberger Straße 13. Gäste sind herzlich willkommen.

Wer auf Spaß und Geselligkeit aus ist, hat sich hoffentlich schon seine Karten für das Oktoberfest des SCO in der Glückauf-Halle gesichert. Denn die Veranstalter melden, dass die Feier am Samstag (21.10.) ausverkauft ist. Karten an der Abendkasse wird es also nicht mehr geben.

„Currywurst mit Pommes“ serviert die Theatergruppe Schnick-Schnack mit ihrem neuen Stück im Gemeindehaus am Perthes-Ring in mehreren Vorstellungen: Freitag und Samstag um 18 Uhr, Sonntag um 17 Uhr. Weitere Vorstellungen gibt es vom 27. bis 29. Oktober. Karten für 10 Euro gibt es online bei theatergruppe-schnick-schnack.de oder im Buchladen an der Hauptstraße.

Keine Beschränkung, sondern freien Eintritt gibt es beim ersten Haßlinghauser Bauernmarkt über zwei Tage. An der Gevelsberger Straße 127, auf dem Hof der Brennerei Habbel, wird dazu am Samstag und Sonntag eingeladen. Von 12 bis 20 Uhr bzw. 12 bis 19 Uhr präsentieren sich dann unterschiedlichste Stände. Dabei sind die Pfadfinder und die Feuerwehr, die Kreativothek und Blumen & Deko Kiki Jurrenda, die rollende Waldschule und die Imkerei Botterbusch, ein Hofladen und die Confiserie Kramer, das Spirituosen Depot und Wiegenbräu. Außerdem bietet die Brennerei als Gastgeber Führungen und Tastings an. Dazu gibt es Cocktails, Waffeln, Gegrilltes, Apfelsaftpressen und Kinderschminken.

Apropos Kinder: Der Förderverein der Kindertageseinrichtung Hiddinghausen lädt am Sonntag (22.10.) zum Kindertrödel von 11 bis 16 Uhr an der Langenbruchstraße 7a ein.

