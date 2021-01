Flüchtlingshilfe Sprockhövel richtet Bufdi-Stellen ein

Sprockhövel Zur Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit bietet die Flüchtlingshilfe Beschäftigung für drei neue Bundesfreiwilligendienstleistende.

Die Flüchtlingshilfe Sprockhövel sucht zur Unterstützung ihrer ehrenamtlichen Arbeit drei

neue Bundesfreiwilligendienstleistende (Bufdis). Frühester Starttermin ist im März 2021, spätere

Einstiege bis in den Sommer hinein sind möglich.

Bisherige Bufdis ziehen positive Bilanz

Amal Bouassaba und Clara Rothkamp scheiden nach einem Jahr aus und ziehen eine positive Bilanz: "Jeden Tag stehen unterschiedliche Aufgaben an, sei es in der Kleiderkammer auszuhelfen, Deutschkurse zu geben, Menschen zu beraten oder gemeinsam zu kochen und vieles mehr. Man kann sich vielfältig einbringen und mitwirken", berichten sie. Darüber hinaus gebe es viel Freiraum, sie konnten eigene Vorschläge machen und Ideen verwirklichen.

Teilzeit oder Vollzeit im Angebot

Gesucht werden teamfähige, engagierte Personen, die Organisationstalent mitbringen, eigenständig arbeiten können und Lust haben, in den unterschiedlichen Projekten mitzuwirken. Mehrsprachigkeit, PC-Kenntnisse und ein Führerschein Klasse B sind von Vorteil. Einsätze finden teilweise auch am Wochenende statt. Der Bundesfreiwilligendienst kann sowohl in Teilzeit (ab einem Alter von 27 Jahren) als auch in Vollzeit (nach Erfüllung der Schulpflicht) geleistet werden.

Taschengeld und ÖPNV-Ticket

Bufdis erhalten ein monatliches Taschengeld in Höhe von 400 Euro (200 Euro in Teilzeit) sowie ein ÖPNV-Ticket. Dazu kommen kostenlose Weiterbildungsseminare. Anfragen und Bewerbungen (Motivationsschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Zeugnisse) bitte bis zum 24. Januar per Mail an: mail@fluechtlingshilfe-sprockhoevel.de.