Die Feuerwehr hat am Sonntag einen Kellerbrand an der Hölterstraße in Sprockhövel gelöscht.

Wohnhaus Feuerwehreinsatz in Sprockhövel: Batteriespeicher in Flammen

Sprockhövel. Ein brennender Batteriespeicher hat am Sonntag zu einem Kellerbrand in Sprockhövel geführt. Vier Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr hat in Sprockhövel am Sonntagvormittag einen brennenden Batteriespeicher gelöscht. Bei dem Gerät handelte es sich der Feuerwehr Sprockhövel zufolge um den Teil einer Photovoltaikanlage. Die Einsatzkräfte wurden gegen 11.20 Uhr in die Hölterstraße gerufen, wo es aus dem Keller und mehreren Etagen eines Wohnhauses rauchte.

Insgesamt waren 32 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen im Einsatz. „Zwei ehrenamtliche Feuerwehrkräfte, die ebenfalls Elektrofachkräfte sind, gingen unter schwerem Atemschutz in den Keller vor und trennten den Batteriespeicher vom Wechselrichter der PV-Anlage“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Im Freiem kühlten die Einsatzkräfte den Speicher in einem mit Wasser gefüllten Behälter.

Vier Anwohner wurden vor Ort untersucht und anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnten sie aber bereits wieder verlassen, wie die Feuerwehr am Abend mitteilt. Der Einsatz in der Hölterstraße war nach etwa zweieinhalb Stunden beendet.

Die Einsatzkräfte transportieren den Batteriespeicher in einem mit Wasser gefüllten Behälter. Foto: Feuerwehr Sprockhövel

