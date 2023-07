Feuerwehr Sprockhövel wird zu einem Waldbrand alarmiert

Sprockhövel. Waldbrand an der Schmiedestraße in Haßlinghausen – so lautet der Alarm für die Feuerwehr Sprockhövel. Und auch am Gedulderweg gab es ein Feuer.

Die Feuerwehr Sprockhövel wurde am Sonntag zu einem vermeintlichen Waldbrand an der Schmiedestraße alarmiert – gebrannt hat Grünschnitt auf einer Fläche von rund 40 Quadratmetern in voller Ausdehnung.

Durch die Löschmaßnahmen mit bis zu drei C-Rohren wurde eine Ausbreitung verhindert. Der Einsatz der 32 ehrenamtlichen Kräfte war nach einer Stunde beendet.

Wenig später wurden erneut Kräfte zu einem Kleinbrand am Gedulderweg gerufen. Hier war es an einem Gasgrill zu einem Brand am Flaschenventil der Gasflasche gekommen. Die Löschversuche der Anwohner mit einem Feuerlöscher blieben erfolglos. Die Einsatzkräfte die Feuerwehr schlossen das brennende Ventil per Hand und kühlten die Gasflasche herunter.

