Feuerwehr Sprockhövel: Viele Einsätze aber nichts zu retten

Die Feuerwehr in Sprockhövel ist eine rein freiwillige Feuerwehr.

Die Feuerwehr Sprockhövel wurde am Wochenende zu sechs Einsätzen gerufen. Glück im Unglück: Wirklich tätig werden mussten die freiwilligen Helfer in keinem der Fälle.

Bei drei Einsätzen wurden Personen hinter verschlossenen Türen gemeldet. Bei allen Fällen wurden die Einsatzkräfte nicht gebraucht, da die Türen durch die Person selbst, den Pflegedienst oder den Rettungsdienst geöffnet wurden.

Angebranntes Essen löste am Samstag um 9.51 Uhr einen Einsatz aus. Bereits auf der Anfahrt wurde gemeldet, dass es sich nicht um einen Brand handelt. Ein Nachbar hat das angebrannte Essen aus der Wohnung gebracht. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Herd und konnte Gefahren hierdurch ausschließen. Es waren acht Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen an der Einsatzstelle.

Am Sonntag um 12 Uhr wurde die Feuerwehr aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage zu einem Betrieb an der Schmiedestraße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Personen das Gebäude bereits verlassen. Die Erkundung durch die Einsatzkräfte ergab keinen Brand. Am Einsatz beteiligt waren 17 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen.

