Feuerwehr Sprockhövel löscht brennende Batterien in Garage

Garagenbrand in Sprockhövel: In der Straße Alt Bossel löschte die Feuerwehr brennende Autobatterien.

Sprockhövel. Garagenbrand in Sprockhövel: In der Straße Alt Bossel haben Autobatterien Feuer gefangen. Vom Schwelbrand betroffen wurde auch das Wohnhaus.

Zu einem Garagenbrand in der Straße Alt Bossel wurde die Feuerwehr Sprockhövel am Mittwochabend (8.2.) um 19.14 Uhr gerufen. In einer Garage hatten mehrere Autobatterien, die an ein Ladegerät angeschlossen waren, einen Schwelbrand verursacht.

Der Brand führte zu einer erheblichen Rauch- und Rußentwicklung in zwei Garagen. Eine musste gewaltsam durch die Feuerwehr geöffnet werden. Ebenso war das Wohnhaus durch einen Garagenzugang verraucht.

Die Feuerwehr brachte die Batterien ins Freie, kühlte sie, entfernte mehrere Propangasflaschen aus dem Gefahrenbereich und führte umfangreiche Lüftungsmaßnahmen mit einem Hochleistungslüfter durch. Dazu wurden mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt.

Nach rund 90 Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Vor Ort waren 22 ehrenamtliche Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie die Polizei.

