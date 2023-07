Feuerwehr Sprockhövel findet toten Mann in Wohnung auf

Sprockhövel. Die Feuerwehr Sprockhövel hat in einer verschlossenen Wohnung einen toten Mann aufgefunden. Es war nicht die einzige Wohnungsöffnung am Samstag.

Zur Flurstraße rückte die Feuerwehr Sprockhövel am Samstag (1.7.) um 20.41 Uhr aus. Die Polizei hatte die ehrenamtlichen Feuerwehrleute für die Öffnung einer Wohnung hinzugezogen. Ein Fenster des Hauses konnte durch die Einsatzkräfte gewaltfrei geöffnet werden. Der Bewohner wurde tot vorgefunden, teilt die Feuerwehr mit. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben.

Um 17.30 Uhr bereits waren die Einsatzkräfte zu einem Wohnhaus am Obersohler Weg ausgerückt. Vor Ort konnte ein Pflegedienst zu einer Bewohnerin keinen Kontakt herstellen und alarmierte die Rettungskräfte.

Da davon ausgegangen werden musste, dass sich die Frau unter Umständen hilflos in ihrer Wohnung befand und auf medizinische Hilfe angewiesen war, verschafften sich die Einsatzkräfte durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Bewohnerin konnte nicht angetroffen werden, jedoch erschien sie kurz darauf vor Ort. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.

Des Weiteren wurde die Feuerwehr am Mittag noch zu zwei weiteren Einsätzen alarmiert. In einem Fall sollte ein Pkw an der Querspange brennen, aber es handelte sich um einen Fehlalarm. Ein weiterer Einsatz auf der BAB 43 fiel örtlich in die Zuständigkeit der Feuerwehr Witten.

