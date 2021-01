Feuerwehr Sprockhövel dreimal im Einsatz

Sprockhövel Verkehrsunfall, Gasgeruch und Patiententransport auf der Einsatzliste der Feuerwehr

Die Feuerwehr Sprockhövel war am Wochenende gleich dreimal im Einsatz. Am Freitag wurde sie gegen 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Schwelmer Straße gerufen. Zwei Pkw waren beteiligt, zwei der insgesamt fünf Insassen waren leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst

betreut werden. Während des Einsatzes war die Schwelmer Straße komplett gesperrt.

Am Samstag wurde in einer Lagerhalle eines Industriebetriebes am Hoppe Gasgeruch gemeldet. Gegen 11.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Vor Ort wurde die Gaszufuhr zum Gebäude abgedreht. Messungen der Feuerwehr und des Versorgungsunternehmens waren jedoch negativ. Als Ursache für die Geruchsbelästigung konnte der Inhalt eines Fasses festgestellt werden. Das Fass wurde ins Freie verbracht und provisorisch verschlossen. Gegen 14 Uhr konnte der Einsatz

beendet werden.

Am Sonntag wurden dann die Einsatzkräfte gegen 2.50 Uhr zu einer Tragehilfe zum Forstweg gerufen. Dort musste ein Patient von seiner Wohnung zum Rettungswagen verbracht werden.