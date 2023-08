Feuerwehr Sprockhövel: Brennendes Auto auf der A 43 gelöscht

Sprockhövel. Brennendes Auto auf der A 43 – Alarm bei der Feuerwehr: 22 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Abfahrt Sprockhövel musste gesperrt werden.

Die Feuerwehr Sprockhövel hat auf der Autobahn 43 ein brennendes Auto gelöscht.

Der Alarm ging am Freitag gegen 19.30 Uhr ein, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Bei Ankunft der Einsatzkräfte brannte der Motorraum in voller Ausdehnung. Es wurde der Brand mit dem Schnellangriff gelöscht. Die Fahrzeugbatterie wurde abgeklemmt und die Temperatur des Motorraumes überprüft. Während des Einsatzes wurde die Ausfahrt gesperrt. Nach Einsatzende wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Am Einsatz beteiligt waren 22 Feuerwehrleute.

So haben die Feuerwehrleute den Wagen bei ihrer Ankunft gesehen. Foto: Arno Peter / FWS

Kurz nach Mitternacht von Samstag auf Sonntag wurde die Wehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes an die Hattinger Straße gerufen. Eine Person wurde mit Hilfe der Drehleiter aus dem ersten Stock gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Während des Einsatzes wurde die Hattinger Straße vollständig gesperrt. Im Einsatz waren zehn Feuerwehrleute.

