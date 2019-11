Feuerwehr-Musiker spielen über den Dächern von Sprockhövel

Die Planungen und Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr von Sprockhövel in 2020 schreiten voran. Im Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit berichtete der Jubiläumsbeauftragte Oliver Tollnick von der Stadt Sprockhövel über neue Entwicklungen. Und er hatte durchaus auch Überraschungen dabei.

Musikschule sucht Sprockhövels Next Toptalent

Langsam füllt sich der Kalender für das Jahr, in dem die Stadt Sprockhövel ist 50-jähriges Stadtjubiläum feiert. Tollnick informierte, dass die Musikschule am 7. März „Sprockhövels Next Toptalent“ suchen wird, die Grundschule Gennebreck am 16. Mai ein Sport- und Spielefest veranstalten wird, der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr will am 23. August ein Konzert über den Dächern von Sprockhövel, und die Kunst- und Kulturinitiative Sprockhövel organisiert eine Ausstellung zum Leben und Wirken der Schauspielerin Ursula von Reibnitz. Fußballfreunde freuen sich auf das für den 13. Juni terminierte Fußballfest der örtlichen Vereine, wo es auch zu einer spannenden Begegnung einer Stadtauswahl gegen die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 kommen soll.

Künstlerzusagen für großes Jubiläumsfest

Für das Jubiläumsfest, das am 8. August auf dem Gelände des IG-Metall-Bildungszentrums stattfinden soll, konnte die Stadt mittlerweile die Künstler „herrH“, Captain Disko und Goodfellas buchen. Auch die Band Smithy hat wohl eine Zusage gegeben.