Feuerwehr Feuerwehr-Großeinsatz in Wohnanlage in Sprockhövel

Sprockhövel. Die Feuerwehr Sprockhövel rückte zu einer Wohnanlage am Starenweg aus. Dort quoll Rauch aus einem Fenster. Die Feuerwehr räumte das Gebäude.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Mittwochmorgen (19.7.) an einer Wohnanlage am Starenweg im Einsatz. Der Meldung nach sollte aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Hochhauses Rauch aus einem Fenster dringen.

Um 9.55 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr Sprockhövel ein. Mit zehn Fahrzeugen und 39 ehrenamtlichen Feuerwehrkräften rückten die Retter zum Starenweg aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Alarmton eines Rauchmelders zu hören. Die Feuerwehr räumte das Gebäude und ging mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz zur betroffenen Wohnung vor. Für das Vorgehen musste die Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden.

39 ehrenamtliche Feuerwehrleute waren am Starenweg in Sprockhövel im Einsatz. Foto: Höffken / Feuerwehr Sprockhövel

Grund für die Rauchentwicklung waren angebrannte Speisen auf einem Herd. Die Reste wurde durch die Feuerwehr mit hauseigenen Mitteln abgelöscht. Anschließend wurde die Wohnung belüftet. Es wurden keine Personen verletzt.

Im weiteren Verlauf kam es noch zu einem weiteren Einsatz in der Wohnanlage am Starenweg. In einer weiteren Wohnung wurde unabhängig vom noch laufenden Brandeinsatz eine hilflose Person, die ggf. auf medizinische Hilfe angewiesen war, vermutet. In Absprache mit der Polizei wurde die Wohnung mit Spezialwerkzeug geöffnet und begangen. In den Räumlichkeiten konnte jedoch niemand angetroffen werden.

Nach rund einer Stunde konnten alle Einsatzkräfte wieder einrücken.

