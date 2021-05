Müllabfuhr Feiertage im Mai: So wird der Müll in Sprockhövel abgeholt

Sprockhövel. Wegen Christi Himmelfahrt und Pfingsten verschieben sich die Termine der Müllabfuhr. Außerdem steht Ende Mai die Sammlung von Grünabfall an.

Wegen der bevorstehenden Feiertage verändert sich in den kommenden Wochen die Abfallsammlung im Sprockhöveler Stadtgebiet.

Feiertage verschieben Müllabfuhr um einen Tag

Als erstes steht der Feiertag Christi Himmelfahrt am kommenden Donnerstag, 13. Mai, bevor. Bioabfall und Altpapier werden deshalb im Revier 4 bzw. 4 B erst am Freitag, 14. Mai, abgeholt. Die Abholung aus Revier 5 (5B) verschiebt sich auf Samstag, 15. Mai.

Auch in der Pfingstwoche sind Biomüll und Altpapier betroffen. Aufgrund des Pfingstmontags, 24. Mai, verschiebt sich auch hier die Müllsammlung um jeweils einen Tag. Revier 1 (1A) ist statt Montag erst Dienstag dran, Revier 2 (2A) Mittwoch statt Dienstag. In Revier 3 (3A) werden werden Papier und Biomüll Donnerstag abgeholt, in Revier 4 (4A) am Freitag und in Revier fällt die Abholung auf Samstag, 29. Mai.

Grünschnittsammlung Ende Mai

Zudem steht an diesem Tag (29. Mai) auch die Grünschnittsammlung an. Von 10 bis 14 Uhr erfolgt sie in Haßlinghausen auf dem Parkplatz vor der Sporthalle, die über die Geschwister-Scholl-Straße zu erreichen ist. In Niedersprockhövel kann der Grünabfall zur gleichen Zeit auf dem Schulhof des Schulzentrums, Dresdener Straße, abgegeben werden.

Für beide Standorte gilt: Nur Sprockhöveler Privathaushalte dürfen ihren Grünschnitt abgeben, die Stadt wird das vor Ort über die Personalausweise prüfen. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen bei Anlieferung Masken getragen und Abstand gehalten werden. Außerdem wird jedes Auto einzeln abgefertigt.

