Fahrten, Sprünge, Ferienspaß - Pumptrack in Sprockhövel

Sprockhövel. Die Pumptrack-Anlage in Sprockhövel ist Anziehungspunkt für junge Sprockhöveler. Nicht nur mit dem BMX-Rad sind dort Sprünge möglich.

Die Pumptrack-Anlage an der Friedhofsstraße in Sprockhövel ist wenige Monate nach ihrer Eröffnung Anziehungspunkt für junge Sprockhöveler. Nik Schaardt wagt mit dem Scooter lässige Sprünge – alles ist möglich.

Geeignet ist die Bahn für BMX-Räder, Skateboards, Longboards, Scooter oder Laufräder.

Die Anlage ist rund um die Uhr geöffnet und dieser Tage Schauplatz für Ferienspaß-Aktionen. So wird die Umgebung in dieser Woche nachhaltig gestaltet. Schon in der vergangenen Woche waren Graffitikünstler und Skater am Werk.

Die Pumptrack-Bahn mit Kurven, Schrägen, Auf und Ab kostete 275.000 Euro und konnte durch Fördermittel von Bund und Land komplett finanziert werden.

