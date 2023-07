Fahrer aus Sprockhövel übermüdet – Auto fährt gegen Hauswand

Übermüdung führte in Sprockhövel zu einem Unfall bei dem ein Auto in eine Hauswand fuhr.

Sprcokhövel. Zu einem Unfall kam es am Sonntag (23.7.) in Sprockhövel. In Herzkamp krachte ein Auto in eine Hauswand, weil der Fahrer übermüdet war.

Übermüdung führte in Sprockhövel am Sonntag (23.7.) zu einem Unfall. Nur mit Glück passierte dabei nichts schlimmeres. Die Polizei warnt.

Gegen 13.50 Uhr befuhr ein 48-jähriger Sprockhöveler mit seinem Pkw die Straße Egen. Aufgrund von Übermüdungserscheinungen, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er überfuhr mit seinem VW erst ein Verkehrszeichen und kam dann an einer Hauswand zum stehen, meldet die Polizei.

Pkw, Hauswand und Verkehrszeichen wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Da die Türen von außen nicht zu öffnen waren und auch der Fahrer nicht in der Lage war den Mechanismus von innen zu betätigen, wurden engagierte Ersthelfer noch vor der Ankunft der Rettungskräfte tätig: Sie schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und öffneten die Fahrertür, meldet die Feuerwehr.

Der Sprockhöveler wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er kam zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend: Führen Sie in keinem Fall ein Fahrzeug, wenn Sie körperlich dazu nicht in der Lage aufgrund von z.B. Müdigkeit oder berauschenden Mitteln sind. Sie gefährden damit nicht nur sich selbst, sondern auch Ihre Mitmenschen.

