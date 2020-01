Die Flüchtlingshilfe und die Kirchengemeinde laden am Samstag wieder zur Weihnacht der Nationen ein. Letztes Jahr trat die Gruppe Ten Sing auf.

Sprockhövel. Wie bunt Sprockhövel ist, kann am Samstag wieder bei der Weihnacht der Nationen besichtigt werden. Flüchtlingshilfe und Kirchengemeinde laden ein.

Einladung zur bunten Weihnacht der Nationen

Die „Weihnacht der Nationen“ ist inzwischen zur Sprockhöveler Tradition geworden. Bereits zum fünften Mal laden Flüchtlingshilfe Sprockhövel und die evangelische Kirchengemeinde Einheimische und Geflüchtete zu dieser internationalen Feier ein. Die Veranstaltung am kommenden Samstag, 4. Januar, in Haßlinghausen beginnt mit einem Kinderprogramm, gefolgt von einem Gottesdienst und einem Abend mit Musik und gemeinsamem Essen.

Zum Auftakt ein Kinderprogramm

Um 16 Uhr beginnt im Martin-Luther-Haus, Gevelsberger Straße 3, das Kinderprogramm mit Spielen und gemeinsamem Basteln von Weihnachtsschmuck wie Engeln oder bunten Teelichtern. Um 18 Uhr wird in der evangelischen Kirche Haßlinghausen ein Gottesdienst in verschiedenen Sprachen gefeiert. Es gibt Lesungen auf Arabisch, Türkisch und Tigrinja. Mitglieder der regionalen eritreischen orthodoxen Kirchengemeinde werden eine Hymne vortragen. Gegen 18.45 Uhr startet dann im Martin-Luther-Haus die Weihnachtsfeier mit Musik, Speisen und Getränken. Das musikalische Programm gestalten Einheimische und Geflüchtete. Auftreten werden Artyom Melikyan aus Armenien am Klavier, Timo-Sven Johannisson (Gitarre), Abdulkader Alo aus Syrien (Saz) sowie Mojtaba Habibi und Edris Mirzal mit afghanischer Popmusik.

Beim Buffet Verzicht auf Schweinefleisch

Wie in den vergangenen Jahren findet das gemeinsame Essen in Form eines Mitbring-Buffets statt. Dafür bitten die Veranstalter um Spenden. Aus Rücksicht auf Menschen muslimischen Glaubens soll auf Schweinefleisch oder aus Schweinefleisch hergestellte Zutaten sowie Alkohol verzichtet werden. Die Spenden für das Mitbring-Buffet können ab 16 Uhr im Martin-Luther-Haus abgegeben werden.