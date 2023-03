Einladung zum Weltgebetstag der Frauen in Sprockhövel

Am Freitag um 18 Uhr findet in der Kirche St. Januarius in der Von-Galen-Straße der Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen.

Sprockhövel. Zum 50. Mal feiern evangelische und katholische Frauen auch in Sprockhövel den Weltgebetstag der Frauen. Frauen aus Taiwan setzten das Thema.

Protestantinnen und Katholikinnen haben für Freitag, 3. März, Gottesdienste und Begegnungsmöglichkeiten vorbereitet. Sie stehen unter dem Titel „Glaube bewegt“.

150 Länder sind beteiligt

Der diesjährige Weltgebetstag der Frauen am 3. März soll eine ganz besondere Aufmerksamkeit bekommen, denn er findet in diesem Jahr zum 50. Male ökumenisch statt. Am diesem Tag feiern Menschen in mehr als 150 Ländern der Erde den Weltgebetstag. Vorbereitet wurde er für dieses Jahr von Frauen aus Taiwan zum Thema „Glaube bewegt“.

Auch berufstätige Frauen sollen teilnehmen können

In den Gemeinden der Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter sind Frauen ökumenisch zu folgenden Gottesdiensten eingeladen:: Das Organisationsteam in Niedersprockhövel hat die Uhrzeit des Gottesdienstes dieses Mal auf 18 Uhr gelegt, damit auch berufstätige Frauen teilnehmen können. Um 17 Uhr findet im Gemeindeheim von St. Januarius an der Von-Galen-Straße eine Einstimmung mit einem kleinen Imbiss statt.

Möglichkeiten zum Gespräch

Auch nach dem Gottesdienst soll es im Gemeindeheim Möglichkeiten zum Gespräch geben.. In der Gemeinde St. Josef Sprockhövel-Haßlinghausen beginnt der Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen am 3. März um 17 Uhr. Er wird vom Kreis für junge Musik (JuMu) gestaltet. Selbstverständlich sind zu allen Sprockhöveler Veranstaltungen an diesem Tag auch Männer herzlich eingeladen.

