Einbruchversuch in Sprockhöveler Mehrfamilienhaus

Ohne Glück versuchten Unbekannte am frühen Freitagabend in Sprockhövel in ein Haus einzudringen.

Die Polizei berichtet von einem Einsatz Krimineller in Sprockhövel: Am vergangenen Freitag, versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 16.40 Uhr bis 19 Uhr ein Erdgeschossfenster eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln.

Keine Beute gemacht

Als ihnen dieses misslang flüchteten die Täter unerkannt, aber glücklicherweise auch ohne Tatbeute.

