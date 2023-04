Einbruch in Haßlinghausen: DNA-Spur führt zu einem Häftling

Sprockhövel. Erfolgreiche Spurensicherung durch die Polizei in Sprockhövel: Nach einem Einbruch in Haßlinghausen im Jahr 2021 wurde jetzt der Täter überführt.

Eine DNA-Spur hat jetzt einen Einbrecher überführt.

Wie die Polizei berichtet, wurde am 13. November 2021 in eine Wohnung an der Straße untere Schwenke in Haßlinghausen eingebrochen. Im Rahmen der Spurensicherung konnte damals eine DNA-Spur am Tatort gesichert werden, die zur weiteren Untersuchung dem Landeskriminalamt (LKA) zugeschickt wurde.

Nun ergab die Spur einen Personentreffer: Sie konnte einem 34-jährigen Mann aus Albanien zugeordnet werden. Dieser ist bereits wegen gleich gelagerter Delikte in einer Justizvollzugsanstalt inhaftiert.

