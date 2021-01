Ein Anruf gegen die Einsamkeit auch in Sprockhövel

Das Engagement des in Berlin gegründeten Vereins Silbernetz mit seinem Silbertelefon gibt es jetzt auch in Sprockhövel.

Sprockhövel Die Seniorenunion Sprockhövel greift eine Berliner Initiative auf und bietet das Silbertelefon für alte Menschen in der Isolation an.

Bereits im letzten Frühjahr warb die Seniorenunion Sprockhövel für die bundesweite Initiative des Silbertelefons für einsame Senioren. Jetzt im zweiten Lockdown gibt es für Interessierte auch Gesprächsmöglichkeiten innerhalb von Sprockhövel.

Auch Einsamkeit kann krank machen

Die Problematik einsamer Senioren ist viel älter als die Corona-Pandemie, wo die strenge Begrenzung von Kontakten vor der Ansteckung mit dem Virus schützen soll. "Senioren gelten als besonders schutzbedürftig, ihre Einsamkeit droht aber auf anderem Wege krank zu machen", sagt Dr. Klaus Befelein von der Seniorenunion, der seit September für die CDU auch im Stadtrat sitzt.

Zweiter Anlauf der Seniorenunion

Die CDU Sprockhövel hat im vergangenen Frühjahr während der ersten Lockdown erstmals für das Silbertelefon geworben: "Eine hervorragende Idee für ältere Menschen, die sich alleine und einsam fühlen", sagt Befeleon: Einfach anrufen, anonym, vertraulich, kostenlos, dafür gab und gibt es eine rund um die Uhr bundesweit freigeschaltete Telefonverbindung (0800/4708090). Was in der Millionenstadt Berlin seit mehreren Jahren gut funktioniert, kam auch in Sprockhövel gut an. "Aber wie das so ist mit guten Ideen, man muss sie immer wieder ins Gedächtnis rufen, damit sie sich in den Köpfen festsetzen kann", ist Klaus Befelein überzeugt.

https://www.waz.de/staedte/sprockhoevel/den-waz-newsletter-fuer-sprockhoevel-abonnieren-so-gehts-id230094166.html

Sprockhöveler Hilfe für Sprockhöveler

Und so nimmt die Seniorenunion jetzt im zweiten Lockdown einen weiteren Anlauf, um das Silbertelefon zu etablieren - diesmal mit einer zweiten Telefonnummer, bei der Interessierte mit einer Kontaktperson der Sprockhöveler Seniorenunion verbunden werden (0157/73179905). Dieser Anschluss ist im Gegensatz zur bundesweiten Verbindung jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 12.30 Uhr erreichbar. "Ein Team erfahrener Lebensbegleiter hört zu, gibt Tipps und schnekt der Anruferin oder dem Anrufer das Gefühl, nicht allein zu sein", verspricht Befelein. Hier wie auch bei der bundesweiten Verbindung ist die anonyme Kontaktaufnahme gewährleistet, "wer möchte, dem wird beim Wiederaufbau persönlicher Verbindung sowie die Vernetzung zu Angeboten für ältere Menschen in ihrem Umfeld und ihrer unmittelbaren Nachbarschaft geholfen", sagt Klaus Befelein.